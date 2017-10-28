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Баскетболисты «Бамберга» на своем паркете обыграли «Басконию» в матче Евролиги
МОСКВА, 27 окт —
МОСКВА, 27 окт —
Встреча, прошедшая в пятницу в Германии, завершилась победой «Бамберга» со счетом 78:72 (17:17, 18:15, 25:19, 18:21). Самым результативным в составе немецкой команды стал Дорелл Райт, в активе которого 13 очков и 5 подборов. У «Басконии» 17 очков набросал Джейсон Гранжер.
Следующий матч «Бамберг» проведет 2 ноября на выезде против сербской «Црвены Звезды». «Баскония» в этот же день примет греческий «Панатинаикос».