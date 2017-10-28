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00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

24 очка Паппаса помогли «Панатинаикосу» победить «Фенербахче»

«Панатинаикос» добыл домашнюю победу над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра сложилась для хозяев непросто. В первой половине они уступили стамбульцам с разницей в 8 очков — 36:44. Во второй половине матча игра «Панатинаикоса» преобразилась, и греческий коллектив сумел совершить камбек. В заключительной четверти хозяева захватили лидерство и сумели его удержать, победа ПАО — 70:68.

Самым результативным в матче стал защитник «Панатинаикоса» Никос Паппас, набравший 24 очка. У «Фенербахче» 15 очков в активе Яна Веселы.

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