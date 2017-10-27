Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Текущие события
Хоккей. НХЛ
01:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина Харрикейнз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
27.10
ПСЖ3
Ницца0
Футбол. Зарубежный
27.10
Майнц1
Айнтрахт Ф1
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
27.10
Слован0
СКА5
Хоккей. КХЛ
27.10
Спартак2
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
27.10
Витязь2
Локомотив4
Футбол. Премьер-лига
27.10
Арсенал Т1
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
27.10
Торпедо ННБ1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
27.10
СеверстальОТ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
27.10
Йокерит2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
27.10
Лада4
Югра0
Хоккей. КХЛ
27.10
Куньлунь1
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
27.10
Адмирал1
Нефтехимик2
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
За ЦСКА становится страшно
СКА обновил рекорд по продолжительности очковой серии в ЧР
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
27 октября, источник: Спорт-Экспресс

Чужие шорты не помеха: ЦСКА выиграл в Стамбуле

В четвертом туре Евролиги московский ЦСКА на выезде одержал уверенную победу над турецким «Эфесом», а «Химки» потерпели первое поражение в турнире, не справившись в гостях с греческим «Олимпиакосом».

«ХИМКИ» — НА ПЕРЕСДАЧУ

Первого выезда «Химок» в нынешнем сезоне Евролиги ждали с некоторым опасением. Алексей Швед и его партнеры волшебно выглядели на старте, выиграв серию из трех домашних матчей на арене в Мытищах. После чего получили немало комплиментов с самых разных сторон и немного авансом были зачислены в число претендентов на большие свершения. Но справедливости ради, если подмосковный клуб действительно обладает таким статусом, то в первых встречах он просто взял свое. При всем уважении к «Валенсии», «Жальгирису» и «Црвене Звезде», сейчас они хоть и одни из сильнейших команд в Европе, но приставки «топ» у них нет. А вот у «Олимпиакоса» — есть.

Поэтому в гостях команду Георгиоса Барцокаса ждало испытание финалистом прошлого розыгрыша Евролиги. Который также начал новый сезон с трех побед. И этот экзамен «Химки» до поры до времени выдерживали, используя те же методы, что и в домашних играх. Алексей Швед и его «трехи» помогли свести к нулю стартовый порыв греков, вылившийся было в 2:10. Здорово вышедший с лавки Томас Робинсон в начале второй четверти набрал за короткий отрезок восемь очков и вывел гостей вперед. Но если продолжать аналогию, то второй вопрос в билете «Химки» не выучили. Рывок «Олимпиакоса» 15:2 привел желто-синих в замешательство и фактически предрешил исход. Лидеры пирейцев Георгиос Принтезис и Никола Милутинов порезвились сразу после перерыва, и к концу третьей четверти «Химки» отправились на переэкзаменовку, ведь отставание достигло 19 очков.

В последней 10-минутке хозяева явно начали «сушить» игру и предпочитали подольше разыгрывать мяч. Швед и Робинсон на двоих набрали 42 очка, но не все партнеры их поддержали должным образом. На то, чтобы сделать выводы, у команды из Подмосковья есть неделя, а дальше им предстоит еще одно серьезнейшее испытание — матч с также не знающим поражений «Реалом» в Мадриде.

АРМЕЙСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Тем самым «Реалом» во главе с вундеркиндом Лукой Дончичем, который во втором туре на винтики разобрал грозную армейскую машину. Правда, в ЦСКА сумели в короткие сроки сделать выводы, провести серьезную работу, и в минувшую среду москвичи крайне негостеприимно обошлись с еще одним греческим гигантом «Панатинаикосом». Поэтому их фиаско в столице Испании уже отошло на второй план, и на очередной выезд в Турцию они отправлялись с оптимизмом и в хорошем настроении.

Причин было несколько. Так, «Эфес», летом тоже заметно перетряхнувший состав, пока еще не открыл счет победам в новом сезоне, и вообще имеет резко отрицательный баланс встреч с ЦСКА — три победы в 16 матчах. А у армейцев после не слишком выразительного вояжа в Мадрид разыгрался Серхио Родригес, отгрузивший «Пао» 25 очков.

Еще до начала матча можно было отметить две интересных особенности. Стамбульский клуб перед началом нынешнего сезона решил сменить домашнюю арену, и поэтому игра проходила в спорткомплексе «Синан Эрден». Он в нынешнем году уже примелькался баскетбольным болельщикам — здесь проходили матчи «Финала четырех» прошлого розыгрыша Евролиги в мае и решающей стадии Евробаскета в сентябре. Зато непривычным был внешний вид армейской команды, вышедшей на этот паркет. Гости по техническим причинам лишились белых шорт из выездного комплекта формы, и были вынуждены сочетать светлый верх с темно-синим низом от тренировочного облачения.

Впрочем, на игре армейцев это никак не сказалось. Поначалу «Эфес» пытался диктовать гостям свой баскетбол, используя 211 см роста Владимира Штимаца и снайперские качества Крунослава Симона — хорват уже в первой атаке забил с фолом, а всего на первых минутах набрал восемь очков. Но хватило хозяев ненадолго. У ЦСКА в стартовой 10-минутке вновь блистал Родригес, набравший 10 очков, несколько очень хороших бросков забил Никита Курбанов. Во второй четверти гости столь же удачно атаковали, к перерыву набрав 54 очка, но прибавили в обороне — рывок 8:0 в середине отрезка помог им довести преимущество до двузначного.

Впереди ЦСКА вообще весь матч выглядел очень хорошо — красно-синие бросали двухочковые с убийственным процентом 62,3, сделали 19 результативных передач, отлично переходили от обороны к атаке и едва не дотянули до сотни набранных очков. Хорош на обоих концах площадки был Уилл Клайберн, отличный матч провел Нандо Де Коло, реабилитируясь за удаление еще до перерыва в прошлом туре. Особых шансов догнать армейцев у «Эфеса», по сути, не было. Вторая уверенная победа команды Итудиса позволила ей сравняться с «Химками» в таблице. В следующую пятницу ЦСКА примет «Жальгирис».

«Олимпиакос» (Греция) — «ХИМКИ» (Россия) — 92:75 (22:20, 27:20, 25:15, 18:20)
О: Милутинов (17), Принтезис (15), Томпсон (12).
Х: Швед (23), Робинсон (19), Андерсон (13).

«Эфес Пилсен» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 80:98 (26:27, 17:27, 17:19, 20:25)
Э: Симон (23), Адамс (17), Дансон (17).
Ц: Клайберн (20), Де Коло (18), Родригес (14), Хантер (13).

Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
За ЦСКА становится страшно
СКА обновил рекорд по продолжительности очковой серии в ЧР
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ниццу» в чемпионате Франции
Баскетболисты ЦСКА одержали третью победу в Евролиге
Российская фигуристка занимает второе место на Гран-при Канады
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь