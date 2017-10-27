Чужие шорты не помеха: ЦСКА выиграл в Стамбуле

«ХИМКИ» — НА ПЕРЕСДАЧУ

Первого выезда «Химок» в нынешнем сезоне Евролиги ждали с некоторым опасением. Алексей Швед и его партнеры волшебно выглядели на старте, выиграв серию из трех домашних матчей на арене в Мытищах. После чего получили немало комплиментов с самых разных сторон и немного авансом были зачислены в число претендентов на большие свершения. Но справедливости ради, если подмосковный клуб действительно обладает таким статусом, то в первых встречах он просто взял свое. При всем уважении к «Валенсии», «Жальгирису» и «Црвене Звезде», сейчас они хоть и одни из сильнейших команд в Европе, но приставки «топ» у них нет. А вот у «Олимпиакоса» — есть.

Поэтому в гостях команду Георгиоса Барцокаса ждало испытание финалистом прошлого розыгрыша Евролиги. Который также начал новый сезон с трех побед. И этот экзамен «Химки» до поры до времени выдерживали, используя те же методы, что и в домашних играх. Алексей Швед и его «трехи» помогли свести к нулю стартовый порыв греков, вылившийся было в 2:10. Здорово вышедший с лавки Томас Робинсон в начале второй четверти набрал за короткий отрезок восемь очков и вывел гостей вперед. Но если продолжать аналогию, то второй вопрос в билете «Химки» не выучили. Рывок «Олимпиакоса» 15:2 привел желто-синих в замешательство и фактически предрешил исход. Лидеры пирейцев Георгиос Принтезис и Никола Милутинов порезвились сразу после перерыва, и к концу третьей четверти «Химки» отправились на переэкзаменовку, ведь отставание достигло 19 очков.

В последней 10-минутке хозяева явно начали «сушить» игру и предпочитали подольше разыгрывать мяч. Швед и Робинсон на двоих набрали 42 очка, но не все партнеры их поддержали должным образом. На то, чтобы сделать выводы, у команды из Подмосковья есть неделя, а дальше им предстоит еще одно серьезнейшее испытание — матч с также не знающим поражений «Реалом» в Мадриде.

АРМЕЙСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Тем самым «Реалом» во главе с вундеркиндом Лукой Дончичем, который во втором туре на винтики разобрал грозную армейскую машину. Правда, в ЦСКА сумели в короткие сроки сделать выводы, провести серьезную работу, и в минувшую среду москвичи крайне негостеприимно обошлись с еще одним греческим гигантом «Панатинаикосом». Поэтому их фиаско в столице Испании уже отошло на второй план, и на очередной выезд в Турцию они отправлялись с оптимизмом и в хорошем настроении.

Причин было несколько. Так, «Эфес», летом тоже заметно перетряхнувший состав, пока еще не открыл счет победам в новом сезоне, и вообще имеет резко отрицательный баланс встреч с ЦСКА — три победы в 16 матчах. А у армейцев после не слишком выразительного вояжа в Мадрид разыгрался Серхио Родригес, отгрузивший «Пао» 25 очков.

Еще до начала матча можно было отметить две интересных особенности. Стамбульский клуб перед началом нынешнего сезона решил сменить домашнюю арену, и поэтому игра проходила в спорткомплексе «Синан Эрден». Он в нынешнем году уже примелькался баскетбольным болельщикам — здесь проходили матчи «Финала четырех» прошлого розыгрыша Евролиги в мае и решающей стадии Евробаскета в сентябре. Зато непривычным был внешний вид армейской команды, вышедшей на этот паркет. Гости по техническим причинам лишились белых шорт из выездного комплекта формы, и были вынуждены сочетать светлый верх с темно-синим низом от тренировочного облачения.

Впрочем, на игре армейцев это никак не сказалось. Поначалу «Эфес» пытался диктовать гостям свой баскетбол, используя 211 см роста Владимира Штимаца и снайперские качества Крунослава Симона — хорват уже в первой атаке забил с фолом, а всего на первых минутах набрал восемь очков. Но хватило хозяев ненадолго. У ЦСКА в стартовой 10-минутке вновь блистал Родригес, набравший 10 очков, несколько очень хороших бросков забил Никита Курбанов. Во второй четверти гости столь же удачно атаковали, к перерыву набрав 54 очка, но прибавили в обороне — рывок 8:0 в середине отрезка помог им довести преимущество до двузначного.

Впереди ЦСКА вообще весь матч выглядел очень хорошо — красно-синие бросали двухочковые с убийственным процентом 62,3, сделали 19 результативных передач, отлично переходили от обороны к атаке и едва не дотянули до сотни набранных очков. Хорош на обоих концах площадки был Уилл Клайберн, отличный матч провел Нандо Де Коло, реабилитируясь за удаление еще до перерыва в прошлом туре. Особых шансов догнать армейцев у «Эфеса», по сути, не было. Вторая уверенная победа команды Итудиса позволила ей сравняться с «Химками» в таблице. В следующую пятницу ЦСКА примет «Жальгирис».