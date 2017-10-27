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01:45 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проведет второй матч за три дня в Евролиге

ТАСС, 27 октября. Баскетбольный ЦСКА сыграет в пятницу в гостях с турецким «Анадолу Эфесом» в матче 4-го тура Евролиги. Соперники армейцев проиграли три стартовых матча регулярного чемпионата, встречаясь с фаворитами турнира.

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13
фотографий
13
фотографий

«Анадолу Эфес» является 15-кратным чемпионом Турции, однако последний титул выиграл в 2009 году, в прошлом сезоне уступив в полуфинале. В Евролиге «Эфес» не побеждал ни разу, в последний раз пробившись в «Финал четырех» в 2001 году. На старте нового сезона календарь предложил турецкому клубу матчи с сильнейшими клубами Европы — «Анадолу Эфес» уже проиграл победителям Евролиги прошлого сезона землякам из «Фенербахче», самому титулованному клубу континента мадридскому «Реалу», а также чемпиону Испании «Валенсии».

В прошлом сезоне «Анадолу Эфес» занял шестое место по итогам 30 туров регулярного чемпионата Евролиги, а в четвертьфинале в серии из пяти матчей уступил будущему финалисту — греческому «Олимпиакосу». «Эфес» оказался в шаге от первого в истории «Финала четырех» и рассчитывает на успех в новом сезоне, несмотря на провальный старт.

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Команду продолжает тренировать хорватский специалист Велимир Перасович, который трижды завоевал Кубок европейских чемпионов в составе «Югопластики» из Сплита (1989−1991), а в 2014 году выиграл Кубок Европы во главе «Валенсии».

В прошлом сезоне ЦСКА дважды победил «Анадолу Эфес», но в достаточно равной борьбе — 93:87, 80:77. Армейцы сумели восстановить победный дух после неудачного матча в Мадриде с «Реалом» неделю назад, проигранного со счетом 69:82. В среду ЦСКА провел домашнюю встречу с греческим «Панатинаикосом» и победил — 81:63, показав надежную игру во всех линиях. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что, имея в календаре два матча за три дня, необходимо в первую очередь грамотно проводить ротацию баскетболистов.

Матч «Анадолу Эфес» — ЦСКА пройдет на арене «Синан Эрдем» в Стамбуле, начало — 19:45 мск. В мае в этом зале состоялся «Финал четырех» Евролиги, где ЦСКА занял третье место, проиграв в полуфинале «Олимпиакосу», но обыграв затем «Реал».

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