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00:33 (мск), источник: Известия

«Во втором круге уровень баскетбола в Евролиге станет еще выше»

Форвард ЦСКА Семен Антонов — о старте нового сезона, дерби с «Химками» и квалификации Кубка мира — 2019.

Источник: РИА "Новости"

В третьем туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на своей домашней арене с крупным счетом победил (81:63) греческий «Панатинаикос» и реабилитировался за недавнее поражение в Мадриде. Об обстановке в команде и предстоящем дерби с «Химками» корреспонденту «Известий» рассказал форвард армейцев Семен Антонов.

— Практически всё лето вы провели в сборной России. Успели восстановиться после такого напряженного графика игр?

— В целом всё хорошо. Уже полностью восстановились. После Евробаскета нам предоставили неделю отдыха. За это время мы успели отдохнуть — особенно морально. Евробаскет был очень тяжелым турниром. Мы провели в Турции три недели. После возвращения в ЦСКА у нас была всего одна тренировка, а уже на следующий день стартовал Кубок Гомельского. Поэтому мы еще до сих пор сыгрываемся — нам еще есть куда расти как команде.

— Летом 2017 года команда обновилась на треть. Новички уже влились в коллектив?

— Мы много тренируемся, и через тяжелую работу приходит понимание на площадке. Хочу отметить, что мы такие не одни. Почти все команды Евролиги серьезно обновились, пополнились новыми игроками, кто-то потерял лидеров. Во всех командах идет притирка. Думаю, во втором круге уровень баскетбола в Евролиге станет еще выше. К этому времени все команды уже найдут идеальное взаимодействие.

— На старте сезона все эксперты хвалили «Химки». Согласны, что команда стала на порядок сильнее, чем в прошлом году?

— Мы уже сыграли с ними в Кубке Гомельского и уступили. Они молодцы, отлично стартовали в Евролиге и Лиге ВТБ. Хочется пожелать им удачи в выездных матчах с «Олимпиакосом» и «Реалом». На площадке и в турнирной таблице мы, конечно, конкуренты. Но так как это российский клуб, мы смотрим их игры в Евролиге и поддерживаем ребят. Круто, что они усилились. Это пойдет на пользу всему российскому баскетболу.

— Какие мысли перед предстоящим матчем с ними?

— Надо брать реванш. Все любят дерби. Будет серьезное противостояние двух сильных клубов. Призываю всех болельщиков баскетбола посетить это событие.

— Вы довольны своей сегодняшней ролью в ЦСКА?

— Каждый игрок знает свою роль. Да, в игре с «Панатинаикосом» я не вышел на площадку, но, например, в прошлой игре на паркете не появился Виталий Фридзон и Виктор Хряпа. Все понимают, что под каждый матч тренер выбирает определенную тактику. Поэтому я не буду расстраиваться по поводу сыгранных или несыгранных минут. Самое главное, чтобы ЦСКА продолжил побеждать и мы показывали стабильную игру.

— Но всё же после прошлогоднего финала Лиги ВТБ, когда вы стали одним из героев серии, многие ожидали, что ваше игровое время увеличится…

— Сезон длинный. У нас много игроков, все получат игровую практику. Я говорил это и в ходе прошлого сезона. Если команда проиграла, а ты набрал 20 очков, никому это не понравится.

— В конце ноября сборная России проведет первый матч квалификации Кубка мира — 2019, а ФИБА и Евролига до сих пор не могут согласовать календари. Президент Евролиги Жорди Бертомеу считает, что игроки должны сами решать, будут ли они выступать за клубы или поедут на квалификацию Кубка мира. Что решили вы?

— По сборной пока тишина. Ответа на этот вопрос у меня нет.

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