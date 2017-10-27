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00:19 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Милана» обыграли «Барселону» в матче 4-го тура Евролиги

МОСКВА, 27 окт — Р-Спорт. Баскетболисты итальянского «Милана» обыграли испанскую «Барселону» в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в Италии в четверг, завершилась со счетом 78:74 (17:22, 22:17, 15:14, 24:21) в пользу хозяев, в составе которых 19 очков набрал Джордан Теодор. У «Барселоны» по 13 очков на свой счет записали Хуан Карлос Наварро и Томас Эртель.

«Милан», одержавший первую победу в турнире, 2 ноября на выезде сыграет с израильским «Маккаби» (Тель-Авив), а «Барселона» 3 ноября примет греческий «Олимпиакос».

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