Минские «Цмокi» одержали первую победу в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

В другом матче второго игрового дня бельгийский «Шарлеруа» обыграл на выезде венгерскую «Альбу» — 72:60. Это вторая подряд гостевая виктория бельгийцев — на старте они победили минских «драконов» со счетом 78:76. Свой следующий матч минские «Цмокi» проведут 1 ноября на площадке «Альбы».

До отъезда в Венгрию команда Александра Крутикова проведет четвертый матч в Единой лиге ВТБ. В воскресенье, 29 октября, в 16.15 на площадке минского «Фалькон Клуба» чемпионы Беларуси примут пермскую «Парму». В активе минчан пока одна победа, добытая на своей арене в игре с казахстанской «Астаной» (75:66). Кроме того, они дважды проиграли в гостях — подмосковным «Химкам» (55:83) и московскому ЦСКА (54:90).