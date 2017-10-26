Минские «Цмокi» одержали первую победу в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в групповом этапе розыгрыша Кубка
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в групповом этапе розыгрыша Кубка
В гостевом поединке второго тура квартета F минчане обыграли израильский клуб «Бней Герцлия» со счетом 69:63 (20:18, 22:18, 13:14, 14:13). В составе победителей самыми результативными стали Филип Адамович, Дэвид Кравиш, набравшие по 12 очков.
В другом матче второго игрового дня бельгийский «Шарлеруа» обыграл на выезде венгерскую «Альбу» — 72:60. Это вторая подряд гостевая виктория бельгийцев — на старте они победили минских «драконов» со счетом 78:76. Свой следующий матч минские «Цмокi» проведут 1 ноября на площадке «Альбы».
Положение после двух туров: «Шарлеруа» — 4 очка, «Цмокi-Мiнск» — 3, «Бней Герцлия» — 3, «Альба» — 2.
До отъезда в Венгрию команда Александра Крутикова проведет четвертый матч в Единой лиге ВТБ. В воскресенье, 29 октября, в 16.15 на площадке минского «Фалькон Клуба» чемпионы Беларуси примут пермскую «Парму». В активе минчан пока одна победа, добытая на своей арене в игре с казахстанской «Астаной» (75:66). Кроме того, они дважды проиграли в гостях — подмосковным «Химкам» (55:83) и московскому ЦСКА (54:90).