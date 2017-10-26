Капитан ЦСКА Хряпа считает, что команда только ищет свою игру

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

В среду ЦСКА победил «Панатинаикос» со счетом 81:63 в домашнем матче третьего тура регулярного сезона Евролиги.

«Рано говорить о том, что ЦСКА нашел свою игру, мы в процессе. После побед всегда хочется сделать громкое заявление, но этот процесс не такой легкий и тем более много игр еще впереди. Только три матча сыграли в Евролиге, нужно шаг за шагом идти к цели», — сказал Хряпа.

Встреча между армейцами и «Панатинаикосом» проходила в УСК ЦСКА. Арена «Мегаспорт», где домашние матчи в еврокубках проводят армейцы, временно не готова принимать баскетбольные встречи из-за проходившего с 20 по 22 октября этапа серии Гран-при по фигурному катанию.

«Большие воспоминания связаны с этим залом (УСК ЦСКА — прим. ТАСС), небольшой минус, что не всех болельщиков сумел вместить УСК, поскольку “Мегаспорт” вмещает больше. Надеюсь, что болельщики будут “голодные” из-за этого матча и придут поддержать нас на следующую игру в большем количестве», — отметил Хряпа.