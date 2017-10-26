«Химки» сыграют с «Олимпиакосом» в матче Евролиги

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Подмосковный клуб во вторник одержал третью победу в главном еврокубковом турнире, обыграв сербскую «Црвену Звезду», однако три стартовых матча команда Георгиса Барцокаса провела на своей площадке в Мытищах. Лишь в четвертом туре «Химки» сыграют на выезде — в Пирее, где базируется один из самых популярных клубов Греции, традиционно претендующий на выход в «Финал четырех».

«Олимпиакос» по количеству титулов уступает столичному «Панатинаикосу», однако 12 побед в чемпионате Греции и три трофея Евролиги вызывают уважение. В прошлом сезоне «Олимпиакос» титул чемпиона страны после двух побед подряд уступил, при этом команда из портового города вышла в финал Евролиги, где проиграла турецкому «Фенербахче».

Новый сезон «Олимпиакос» также начал успешно, обыграв испанские «Басконию» и «Уникаху», а также израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Календарь на старте сезона отвел «Олимпиакос» от встреч с фаворитами Евролиги: несмотря на три победы, «Химки» отнести к таковым нельзя. Команда из Пирея вновь сильна прежде всего обороной — соперники в трех матчах сумели набрать лишь 207 очков на троих (в среднем — 69 за игру).

Лидером греческого клуба является 35-летний Вассилис Спанулис, который выступает за «Олимпиакос» с 2010 года и выиграл Евролигу в 2012 и 2013 годах, оба раза признаваясь лучшим баскетболистом «Финала четырех». Однако на старте сезона он не играл, и его участие в матче с «Химками» под вопросом.

Барцокас против бывшего клуба

«Олимпиакос» возглавляет 50-летний Иоаннис Сферопулос, который успел выиграть два чемпионата Греции. В 2015 году Сферопулос был признан лучшим тренером Греции, тогда как в 2010 году такое звание получил нынешний наставник «Химок» Барцокас — работая в клубе «Марусси». В 2012−14 годах Барцокас возглавлял «Олимпиакос», который привел к победе в Евролиге в 2013 году, однако победить в чемпионате Греции так и не сумел. После ухода Барцокаса «Олимпиакос» возглавил как раз Сферопулос.

По мнению наставника «Химок», победить «Олимпиакос» на его площадке крайне сложно, у соперника большой опыт выступлений в Евролиге. К тому же команды проведут по второму матчу за три дня, и сил и эмоций подопечным Барцокаса может не хватить.

Матч «Олимпиакос» — «Химки» пройдет на арене «Мира и дружбы» в Пирее, начало — 21:15 мск.