Кущенко: Потасовка стала ключевым эпизодом матча ЦСКА — «Панатинаикос»

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В среду ЦСКА победил «Панатинаикос» со счетом 81:63 в домашнем матче третьего тура регулярного сезона Евролиги. В концовке второй четверти встреча была приостановлена на несколько минут из-за стычки между командами. Форвард «Панатинаикоса» Джеймс Гист и защитник ЦСКА Нандо Де Коло получили по неспортивному и техническому фолу, и по новым правилам Евролиги были удалены до конца встречи.

«Момент с потасовкой игроков стал ключевым в игре, после него ЦСКА переломил ход встречи и взял игру под контроль. Перехлестнули эмоции у Де Коло и Гиста, и оба были удалены. Но игра от этого не потеряла в зрелищности до самого конца четвертой четверти и точно была под контролем армейцев. ЦСКА с каждым матчем улучшает игру, улучшает коммуникацию внутри команды, хотя в клубе большая ротация игроков в этом сезоне», — сказал Кущенко.

«У ЦСКА выходят те, кто представляют лучшую комбинацию против соперников и кто находится в лучшей форме. Очень тяжело было российским игрокам возвращаться в команду после чемпионата Европы, учитывая, что появилось много новых игроков, но все будет в порядке. Сегодня и Фридзон, и Курбанов показали, что они на очень приличном уровне», — добавил Кущенко.

Встреча между армейцами и «Панатинаикосом» проходила в УСК ЦСКА. Домашняя арена армейцев на еврокубковые матчи «Мегаспорт» временно не готова принимать баскетбольные встречи из-за проходившего с 20 по 22 октября этапа серии Гран-при по фигурного катанию. «Мне очень уютен этот зал и здесь все более домашнее, хотя ЦСКА привык играть и здесь, и там [в «Мегаспорте"]. Просто такое стечение обстоятельств», — отметил президент Единой лиги ВТБ.