Кущенко: Потасовка стала ключевым эпизодом матча ЦСКА — «Панатинаикос»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Правда и мифы о работе патологоанатома
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
25.10
Кьево1
Милан4
Футбол. Зарубежный
25.10
Кальяри2
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
25.10
Болонья1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Хоккей. КХЛ
25.10
Слован2
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
25.10
ЦСКА4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
25.10
Спартак4
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
25.10
Витязь2
СКА4
Футбол. Зарубежный
25.10
Аталанта3
Верона0
Хоккей. КХЛ
25.10
Торпедо ННБ1
Югра2
Футбол. Кубок России
25.10
Спартак М5
Спартак Нч2
Футбол. Кубок России
25.10
Рубин1
Крылья Советов2
Футбол. Кубок России
25.10
ТосноП 6:50
Томь0
Хоккей. КХЛ
25.10
ЙокеритОТ2
Барыс3
Футбол. Кубок России
25.10
РостовП 9:101
Амкар1
Футбол. Кубок России
25.10
Шинник4
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
25.10
Тамбов0
Авангард К2
Футбол. Кубок России
25.10
Луч-Энергия2
Енисей1
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
01:31 (мск), источник: ТАСС

Кущенко: Потасовка стала ключевым эпизодом матча ЦСКА — «Панатинаикос»

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Эпизод с потасовкой игроков во второй четверти матча баскетбольной Евролиги между российским ЦСКА и греческим «Панатинаикосом» стал ключевым, после него армейцы контролировали ход игры. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В среду ЦСКА победил «Панатинаикос» со счетом 81:63 в домашнем матче третьего тура регулярного сезона Евролиги. В концовке второй четверти встреча была приостановлена на несколько минут из-за стычки между командами. Форвард «Панатинаикоса» Джеймс Гист и защитник ЦСКА Нандо Де Коло получили по неспортивному и техническому фолу, и по новым правилам Евролиги были удалены до конца встречи.

«Момент с потасовкой игроков стал ключевым в игре, после него ЦСКА переломил ход встречи и взял игру под контроль. Перехлестнули эмоции у Де Коло и Гиста, и оба были удалены. Но игра от этого не потеряла в зрелищности до самого конца четвертой четверти и точно была под контролем армейцев. ЦСКА с каждым матчем улучшает игру, улучшает коммуникацию внутри команды, хотя в клубе большая ротация игроков в этом сезоне», — сказал Кущенко.

«У ЦСКА выходят те, кто представляют лучшую комбинацию против соперников и кто находится в лучшей форме. Очень тяжело было российским игрокам возвращаться в команду после чемпионата Европы, учитывая, что появилось много новых игроков, но все будет в порядке. Сегодня и Фридзон, и Курбанов показали, что они на очень приличном уровне», — добавил Кущенко.

Встреча между армейцами и «Панатинаикосом» проходила в УСК ЦСКА. Домашняя арена армейцев на еврокубковые матчи «Мегаспорт» временно не готова принимать баскетбольные встречи из-за проходившего с 20 по 22 октября этапа серии Гран-при по фигурного катанию. «Мне очень уютен этот зал и здесь все более домашнее, хотя ЦСКА привык играть и здесь, и там [в «Мегаспорте"]. Просто такое стечение обстоятельств», — отметил президент Единой лиги ВТБ.

В четвертом туре Евролиги ЦСКА на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес» 27 октября.

 Только четыре клуба РФПЛ смогли выйти в четвертьфинал Кубка России
Кущенко: потасовка баскетболистов стала ключевым эпизодом матча ЦСКА - "Панатинаикос"
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
Назван новый соперник Александра Емельяненко
«Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
Один из секторов арены «Зенита» отдадут под спонсорское название
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь