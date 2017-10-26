«Зенит» уступил АСВЕЛ, невзирая на дабл-дабл Гордона

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Армен Джигарханян подал на развод
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
25.10
Кьево1
Милан4
Футбол. Зарубежный
25.10
Кальяри2
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
25.10
Болонья1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Хоккей. КХЛ
25.10
Слован2
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
25.10
ЦСКА4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
25.10
Спартак4
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
25.10
Витязь2
СКА4
Футбол. Зарубежный
25.10
Аталанта3
Верона0
Хоккей. КХЛ
25.10
Торпедо ННБ1
Югра2
Футбол. Кубок России
25.10
Спартак М5
Спартак Нч2
Футбол. Кубок России
25.10
Рубин1
Крылья Советов2
Футбол. Кубок России
25.10
ТосноП 6:50
Томь0
Хоккей. КХЛ
25.10
ЙокеритОТ2
Барыс3
Футбол. Кубок России
25.10
РостовП 9:101
Амкар1
Футбол. Кубок России
25.10
Шинник4
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
25.10
Тамбов0
Авангард К2
Футбол. Кубок России
25.10
Луч-Энергия2
Енисей1
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
01:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» уступил АСВЕЛ, невзирая на дабл-дабл Гордона

«Зенит» потерпел уже второе выездное поражение на групповом этапе Еврокубка. На сей раз команда Василия Карасёва уступила на выезде французскому АСВЕЛ.

Источник: РИА "Новости"

Первая четверть прошла под диктовку гостей, в ней они одержали победу со счётом 21:16. Тем не менее уже в следующей десятиминутке французский коллектив перехватил инициативу и на перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу АСВЕЛ.

В третьем игровом отрезке «Зенит» создал неплохой задел для победы, выиграв его с разницей в 9 очков. Тем не менее в заключительной четверти хозяева сумели организовать рывок и оформили победу в концовке встречи — 88:85.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джон Робинсон, набравший 26 очков, у «Зенита» 23 очка в активе Кайла Курича. Впечатляющий дабл-дабл из 20 очков и 18 подборов оформил Дрю Гордон.

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
Назван новый соперник Александра Емельяненко
«Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
Один из секторов арены «Зенита» отдадут под спонсорское название
Спорт-Экспресс
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь