«Зенит» уступил АСВЕЛ, невзирая на дабл-дабл Гордона

Первая четверть прошла под диктовку гостей, в ней они одержали победу со счётом 21:16. Тем не менее уже в следующей десятиминутке французский коллектив перехватил инициативу и на перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу АСВЕЛ.



В третьем игровом отрезке «Зенит» создал неплохой задел для победы, выиграв его с разницей в 9 очков. Тем не менее в заключительной четверти хозяева сумели организовать рывок и оформили победу в концовке встречи — 88:85.