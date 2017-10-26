«Зенит» уступил АСВЕЛ, невзирая на дабл-дабл Гордона
«Зенит» потерпел уже второе выездное поражение на групповом этапе Еврокубка. На сей раз команда Василия Карасёва уступила на выезде французскому АСВЕЛ.
«Зенит» потерпел уже второе выездное поражение на групповом этапе Еврокубка. На сей раз команда Василия Карасёва уступила на выезде французскому АСВЕЛ.
Первая четверть прошла под диктовку гостей, в ней они одержали победу со счётом 21:16. Тем не менее уже в следующей десятиминутке французский коллектив перехватил инициативу и на перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу АСВЕЛ.
В третьем игровом отрезке «Зенит» создал неплохой задел для победы, выиграв его с разницей в 9 очков. Тем не менее в заключительной четверти хозяева сумели организовать рывок и оформили победу в концовке встречи — 88:85.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джон Робинсон, набравший 26 очков, у «Зенита» 23 очка в активе Кайла Курича. Впечатляющий