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20 очков Симона не помогли «Анадолу Эфес» в матче с «Фенербахче»
«Фенербахче» одержал домашнюю победу в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги, одолев «Анадолу Эфес».
«Фенербахче» одержал домашнюю победу в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги, одолев «Анадолу Эфес».
Уступив в первой четверти с разницей в 5 очков, «Фенербахче» сумел взять игру под свой контроль. В дальнейшем действующие чемпионы Евролиги победили в каждом из игровых отрезков и добились уверенной победы со счётом 81:70.
Самым результативным в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 15 очков и совершивший 5 подборов. У «Анадолу Эфес» 20 очков, 5 подборов и 4 передачи в активе Крунослава Симона.