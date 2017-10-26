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00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полная реабилитация: под горячую руку ЦСКА попал «Панатинаикос»

Московские армейцы в домашнем матче Евролиги уверенно обыграли греческий «Панатинаикос».

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)
Ц: Родригес (25), Хайнс (21), Хиггинс (9).
П: Риверс (17), Сингелтон (10), Вугиукас (9).

К этому матчу главного клубного турнира Старого света армейцы подошли после очень неприятного поражения в Испании от мадридского «Реала». Назвать ту неудачу сокрушительной вряд ли корректно, но то, что она стала очень чувствительной — чистая правда. Ведь команда в столице Испании на хорошем уровне провела одну лишь третью четверть, и вполне заслуженно уступила с разницей «-13». Блеклый матч провел любимец мадридской публики Серхио Родригес, не выделялся и Нандо Де Коло, впервые за долгое время не набравший и 10 очков.

Димитрис ИТУДИС | Источник: Спорт-Экспресс

МЕССЕДЖ ОТ ИТУДИСА

Очень недоволен действиями ЦСКА остался и их главный тренер Димитрис Итудис. После игры он на невинный вопрос о недостатке агрессии ответил развернуто и экспрессивно, а главной мыслью греческого специалиста было: «Пока мы не думаем о первой четверке — с такой игрой можно не попасть и в восьмерку». И этим он не только удовлетворил любопытство журналиста. А еще и послал месседж своим игрокам. А сразу по прилету из Испании армейцы отправились на видеоразбор матча с «Реалом».

Первую реакцию команды можно было видеть в игре Единой лиги с «Автодором», прошедшей в воскресенье. В ней красно-синие выиграли две четверти с двузначным перевесом и довели дело до разгрома. Де Коло набрал 19 очков, Родригес отдал 10 передач. Но здесь, конечно, нужно сделать скидку на класс соперника. И по-настоящему реабилитироваться в глазах болельщиков предстояло во встрече с «Панатинаикосом».

Из-за занятости основной «европейской» арены армейцев на Ходынке этот матч перенесли в более привычный поклонникам УСК ЦСКА. В этом были плюсы — арена собрала аншлаг, и атмосфера на матче была домашней и уютной. Да и греческому клубу этот дворец тоже отлично знаком — совсем недавно они приезжали сюда на предсезонный Кубок Гомельского. Хотя вспоминать об этом в стане «Пао» вряд ли хотят, ведь в сентябре афиняне потерпели в Москве два поражения, а группа ведущих игроков еще и загуляла в ночном клубе. Это вылилось в санкции и лишение Ника Калатеса звания капитана команды.

С мячом защитник армейцев Нандо ДЕ КОЛО | Источник: Спорт-Экспресс

ТАФГАЙ ДЕ КОЛО

На матч с «Пао» у армейцев вышел тот же стартовый состав, что и на «Реал». Вот только в отличие от первых туров, когда ЦСКА долго раскачивался, на сей раз хозяева рванули вперед с резвостью спринтера. За первую четверть они раздали больше передач, чем за весь мадридский матч — восемь против пяти. Особо усердствовал Родригес, прибавивший три паса к такому же количеству «трешек». Он и Кайл Хайнс на двоих набрали за стартовые 10 минут больше очков, чем весь «Панатинаикос». Сначала соорудили рывок 11:1, а когда гости догнали — еще один, на сей раз 9:0. И уже первую четверть армейцы выиграли с комфортным преимуществом «+12».

Во второй четверти отрыв ЦСКА порой достигал 18 очков, и тренер гостей Чави Паскуаль, пытаясь перестроить игру, усадил на скамейку всех игроков старта. Это принесло плоды, красно-синие стали чаще промахиваться, и их преимущество к перерыву сократилось почти вдвое. Но главным событием этого игрового отрезка стала стычка Де Коло и Джеймса Гиста. Француз в атаке сказал что-то оппоненту, и игроки едва не сошлись в рукопашной схватке. Разбирательство затянулось на несколько минут, после чего судьи выписали каждому из грубиянов по техническому и неспортивному фолу и отправили на досрочный отдых.

После такого всплеска эмоций перерыв командам был необходим. ЦСКА, потеряв одного из главных снайперов, предпочел включить экономный режим, и в третьей четверти сосредоточивался на удержании преимущества. Больше 10 минут армейцы действовали аккуратно, не давая «Пао» разгуляться. И после долгих попыток сократить преимущество хозяев, у греков начали сдавать нервы. Технический фол скамейке и два точных штрафных Лео Вестерманна стали началом конца. Когда Родригес чуть позже за отрезок в 30 секунд набрал семь очков подряд, матч можно было заканчивать, хотя играть оставалось еще четыре с лишним минуты.

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