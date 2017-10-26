Полная реабилитация: под горячую руку ЦСКА попал «Панатинаикос»
Московские армейцы в домашнем матче Евролиги уверенно обыграли греческий «Панатинаикос».
Московские армейцы в домашнем матче Евролиги уверенно обыграли греческий «Панатинаикос».
ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)
Ц: Родригес (25), Хайнс (21), Хиггинс (9).
П: Риверс (17), Сингелтон (10), Вугиукас (9).
К этому матчу главного клубного турнира Старого света армейцы подошли после очень неприятного поражения в Испании от мадридского «Реала». Назвать ту неудачу сокрушительной вряд ли корректно, но то, что она стала очень чувствительной — чистая правда. Ведь команда в столице Испании на хорошем уровне провела одну лишь третью четверть, и вполне заслуженно уступила с разницей «-13». Блеклый матч провел любимец мадридской публики Серхио Родригес, не выделялся и Нандо Де Коло, впервые за долгое время не набравший и 10 очков.
МЕССЕДЖ ОТ ИТУДИСА
Очень недоволен действиями ЦСКА остался и их главный тренер Димитрис Итудис. После игры он на невинный вопрос о недостатке агрессии ответил развернуто и экспрессивно, а главной мыслью греческого специалиста было: «Пока мы не думаем о первой четверке — с такой игрой можно не попасть и в восьмерку». И этим он не только удовлетворил любопытство журналиста. А еще и послал месседж своим игрокам. А сразу по прилету из Испании армейцы отправились на видеоразбор матча с «Реалом».
Первую реакцию команды можно было видеть в игре Единой лиги с «Автодором», прошедшей в воскресенье. В ней
ТАФГАЙ ДЕ КОЛО
На матч с «Пао» у армейцев вышел тот же стартовый состав, что и на «Реал». Вот только в отличие от первых туров, когда ЦСКА долго раскачивался, на сей раз хозяева рванули вперед с резвостью спринтера. За первую четверть они раздали больше передач, чем за весь мадридский матч — восемь против пяти. Особо усердствовал Родригес, прибавивший три паса к такому же количеству «трешек». Он и Кайл Хайнс на двоих набрали за стартовые 10 минут больше очков, чем весь «Панатинаикос». Сначала соорудили рывок 11:1, а когда гости догнали — еще один, на сей раз 9:0. И уже первую четверть армейцы выиграли с комфортным преимуществом «+12».
Во второй четверти отрыв ЦСКА порой достигал 18 очков, и тренер гостей Чави Паскуаль, пытаясь перестроить игру, усадил на скамейку всех игроков старта. Это принесло плоды,
После такого всплеска эмоций перерыв командам был необходим. ЦСКА, потеряв одного из главных снайперов, предпочел включить экономный режим, и в третьей четверти сосредоточивался на удержании преимущества. Больше 10 минут армейцы действовали аккуратно, не давая «Пао» разгуляться. И после долгих попыток сократить преимущество хозяев, у греков начали сдавать нервы. Технический фол скамейке и два точных штрафных Лео Вестерманна стали началом конца. Когда Родригес чуть позже за отрезок в 30 секунд набрал семь очков подряд, матч можно было заканчивать, хотя играть оставалось еще четыре с лишним минуты.