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00:25 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки УГМК победили «Якын Догу» в гостевом матче Евролиги

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК нанесли гостевое поражение турецкому клубу «Якын Догу» в матче третьего тура группового этапа Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 79:70 (23:17, 10:17, 16:14, 30:22) в пользу действующего чемпиона России. В составе победителей самой результативной стала Бриттни Грайнер, набравшая 25 очков.

В следующем туре 1 ноября УГМК примет стамбульский «Фенербахче».

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