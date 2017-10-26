Октябрьская революция 1917 года сделала непримиримыми врагами российских спортсменов, еще недавно плечом к плечу боровшихся в составе одной команды на Олимпиаде.
Баскетболистки УГМК победили «Якын Догу» в гостевом матче Евролиги
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 79:70 (23:17, 10:17, 16:14, 30:22) в пользу действующего чемпиона России. В составе победителей самой результативной стала Бриттни Грайнер, набравшая 25 очков.
В следующем туре 1 ноября УГМК примет стамбульский «Фенербахче».