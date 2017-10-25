Баскетболисты ЦСКА победили «Панатинаикос» в матче Евролиги
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил греческий «Панатинаикос» со счетом 81:63 в домашнем матче третьего тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил греческий «Панатинаикос» со счетом 81:63 в домашнем матче третьего тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Серхио Родригес, в активе которого 25 очков и девять передач.
В следующем туре ЦСКА 27 октября на выезде встретится с турецким клубом «Анадолу Эфес», «Панатинаикос» в тот же день примет турецкий «Фенербахче».
Главный тренер армейцев Димитрис Итудис провел в «Панатинаикосе» 13 лет, работая в тренерском штабе Желько Обрадовича (1999−2012). За этот период «Панатинаикос» пять раз выиграл Евролигу и 11 — чемпионат Греции. За последние 20 лет «Панатинаикос» шесть раз стал победителем Евролиги, однако пять лет подряд команда из Афин не может преодолеть стадию ¼ финала. В 2014 и 2015 годах «Панатинаикос» на пути к «Финалу четырех» уступал московским армейцам, а в прошлом сезоне не пустил греческих баскетболистов в решающий турнир будущий победитель Евролиги — «Фенербахче».