Баскетболисты ЦСКА победили «Панатинаикос» в матче Евролиги

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис провел в «Панатинаикосе» 13 лет, работая в тренерском штабе Желько Обрадовича (1999−2012). За этот период «Панатинаикос» пять раз выиграл Евролигу и 11 — чемпионат Греции. За последние 20 лет «Панатинаикос» шесть раз стал победителем Евролиги, однако пять лет подряд команда из Афин не может преодолеть стадию ¼ финала. В 2014 и 2015 годах «Панатинаикос» на пути к «Финалу четырех» уступал московским армейцам, а в прошлом сезоне не пустил греческих баскетболистов в решающий турнир будущий победитель Евролиги — «Фенербахче».