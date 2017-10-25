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22:36 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Шопрон» в гостевом матче Евролиги

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» нанесли гостевое поражение венгерскому «Шопрону» в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Игра группы A, прошедшая в среду в Шопроне, закончилась со счетом 88:74 (24:22, 12:14, 23:21, 29:17) в пользу курской команды. В составе победительниц самой результативной стала Энджел Маккотри, набравшая 17 очков.

В следующем туре 1 ноября «Динамо», выигравшее третий матч из трех, примет чешский клуб «УСК Прага».

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