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Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Шопрон» в гостевом матче Евролиги
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Игра группы A, прошедшая в среду в Шопроне, закончилась со счетом 88:74 (24:22, 12:14, 23:21, 29:17) в пользу курской команды. В составе победительниц самой результативной стала Энджел Маккотри, набравшая 17 очков.
В следующем туре 1 ноября «Динамо», выигравшее третий матч из трех, примет чешский клуб «УСК Прага».