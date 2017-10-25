Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Баскетболистки «Енисея» уступили «Мерсину» в выездном матче Кубка Европы
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Мерсине (Турция), завершилась со счетом 69:62 (10:14, 26:18, 9:16, 24:14) в пользу хозяек площадки. Самой результативной в составе российской команды стала Джасинта Монро, набравшая 15 очков.
В следующем матче турнира 1 ноября «Енисей» примет словацкий «Ружомберок».