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21:03 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Енисея» уступили «Мерсину» в выездном матче Кубка Европы

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Баскетболистки красноярского «Енисея» потерпели поражение от турецкого «Мерсина» в гостевом матче третьего тура группового этапа Кубка Европы.

Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Мерсине (Турция), завершилась со счетом 69:62 (10:14, 26:18, 9:16, 24:14) в пользу хозяек площадки. Самой результативной в составе российской команды стала Джасинта Монро, набравшая 15 очков.

В следующем матче турнира 1 ноября «Енисей» примет словацкий «Ружомберок».

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