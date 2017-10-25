Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Баскетболистки «Спарты энд К» проиграли «Быдгощу» в домашнем матче Кубка Европы
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Игра группы C, прошедшая в среду в Видном (Московская область), закончилась со счетом 88:81 (19:28, 23:27, 22:12, 24:14) в пользу гостей. В составе российской команды самой результативной стала Аделина Абайбурова, набравшая 21 очко.
В следующем матче 2 ноября «Спарта энд К» примет шведский клуб «Удоминате Баскет».