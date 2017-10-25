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Баскетболистки «Надежды» уступили итальянскому «Скио» в домашнем матче Евролиги
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 76:46 (21:11, 13:14, 20:8, 22:13) в пользу гостей. В составе российской команды самой результативной стала Анастасия Шилова, набравшая 12 очков.
В следующем матче турнира 1 ноября «Надежда» на выезде сыграет с французским клубом «Монпелье».