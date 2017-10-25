ЦСКА против бывших Итудиса

Источник: Газета.Ру

В среду, 25 октября, московский ЦСКА продолжит свой путь к очередному «Финалу четырех» Евролиги — в российскую столицу в рамках третьего тура регулярного чемпионата пожалуют старые знакомые армейцев из греческого «Панатинаикоса».

Старт нового розыгрыша турнира получился неоднозначным для обеих команд — красно-синие после домашней победы над итальянским «Миланом» (93:84) потерпели достаточно болезненное поражение в Мадриде от местного «Реала» (69:82), тогда как афинцы лишь отчасти исправились за гостевое фиаско в поединке с испанской «Барселоной» (71:98) викторией над немецким «Бамбергом» (93:83) при своих болельщиках.

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Причем не порадовали в этих матчах сегодняшние соперники в том числе и самой игрой.

Добиться успеха над итальянцами у россиян вышло исключительно благодаря куда более высокому классу,

позволившему подопечным Димитриса Итудиса выполнить «программу минимум» по нейтрализации худшей команды прошлой Евролиги за всего две четверти. А вот во встрече с мадридцами одного лишь опыта и таланта красно-синим не хватило — благо, что и оппонент в данном случае был подстать.

Было это именно поражение самого ЦСКА, а не какие-то геройства «Королевского клуба» — тому для благоприятного исхода достаточно было просто не сыграть ниже своих возможностей, чего он себе и не позволил.

А вот красно-синие по-настоящему удивили. Во-первых, конечно, поразило почти полное отсутствие коллективной атаки — пять результативных передач за матч можно было бы назвать неплохим показателем для одного условного разыгрывающего, но никак не в контексте целой команды.

Еще более жуткой эта статистика выглядит на фоне количества потерь у армейцев — их за встречу набралось аж 17.

Не все хорошо у москвичей было в Мадриде и с трехочковыми бросками: всего пять попаданий из-за дуги при не самой лучшей реализации огорчили испанцев едва ли.

По окончании того поединка главный тренер гостей Итудис не стеснялся в выражениях, признавшись, что не помнит, когда в последний раз его коллектив уступал таким образом.

«Очевидно, что «Реал» был сильнее, а вот мы сыграли очень плохо — не на том уровне, на котором необходимо соревноваться.

ЦСКА набрал 69 очков; это мой четвертый год в команде, и я не припомню такого неудачного вечера,

включившего 17 потерь, 5 передач, плохие проценты попаданий двухочковых и трехочковых и выигранную борьбу за отскок, причем в таком матче, — заявил наставник.

О поражении от мадридцев наставник вспомнил и в преддверии игры с «Пао».

«Мы должны оправиться от плохого выступления в Испании, чтобы показать другую картину игры. Мы должны поднять свой уровень агрессивности и решительности, потому что это действительно важная домашняя встреча, в которой мы встретимся с действительно сильным соперником», — заверил тренер.

Что касается «действительно сильного соперника», то с ним пока что все еще менее понятней. Викторию над в очередной раз обескровленным «Бамбергом» греки перемешали с тяжелым поражением от крепкой, но имеющей свой четкий потолок «Барселоны» и абсолютно нестройной игрой — не бог весть что, учитывая немалые амбиции афинцев и их серьезный по меркам Евролиги состав.

К слову, особо выделить в «ростере» «Пао» стоит двух игроков — форварда Таннасиса Адетокунбо и разыгрывающего Ника Калатеса.

Первый интересен в основном тем, что является старшим братом Янниса «скоро я буду многократным MVP НБА» Адетокунбо, а также своей необычной баскетбольной техникой и характерным атлетизмом.

В свою очередь Калатес должен быть хорошо знаком болельщикам сборной России, сопереживавшим команде на недавнем Евробаскете — дорогу в полуфинал Алексею Шведа и компании едва не перекрыл именно Ник, в матче с подопечными Сергея Базаревича набравший 25 очков, семь передач и пять подборов.

При этом самая яркая интрига сегодняшней встречи вырисовывается из исторических выкладок. Во-первых, это, конечно, 13 лет нынешнего рулевого армейцев Итудиса в стане «Панатинаикоса» — именно столько специалист протрудился в афинском клубе в качестве ассистента.

Плюс у греков явно присутствуют реваншистские настроения — многократные чемпионы Евролиги в последние годы постоянно «спотыкаются» о четвертьфинальную стадию, в чем им частенько помогают как раз красно-синие, для которых участие в «Финале четырех» уже является хоть и приятной, но все же обыденностью.