ЦСКА против бывших Итудиса
Московский ЦСКА постарается реабилитироваться за выездное поражение от мадридского «Реала» в Евролиге в домашнем матче с греческим «Панатинаикосом». «Газета.Ru» рассказывает о предстоящей встрече.
Московский ЦСКА постарается реабилитироваться за выездное поражение от мадридского «Реала» в Евролиге в домашнем матче с греческим «Панатинаикосом». «Газета.Ru» рассказывает о предстоящей встрече.
В среду, 25 октября, московский ЦСКА продолжит свой путь к очередному «Финалу четырех» Евролиги — в российскую столицу в рамках третьего тура регулярного чемпионата пожалуют старые знакомые армейцев из греческого «Панатинаикоса».
Старт нового розыгрыша турнира получился неоднозначным для обеих команд —
Причем не порадовали в этих матчах сегодняшние соперники в том числе и самой игрой.
Добиться успеха над итальянцами у россиян вышло исключительно благодаря куда более высокому классу,
позволившему подопечным Димитриса Итудиса выполнить «программу минимум» по нейтрализации худшей команды прошлой Евролиги за всего две четверти. А вот во встрече с мадридцами одного лишь опыта и таланта
Было это именно поражение самого ЦСКА, а не
А вот
Еще более жуткой эта статистика выглядит на фоне количества потерь у армейцев — их за встречу набралось аж 17.
Не все хорошо у москвичей было в Мадриде и с трехочковыми бросками: всего пять попаданий
По окончании того поединка главный тренер гостей Итудис не стеснялся в выражениях, признавшись, что не помнит, когда в последний раз его коллектив уступал таким образом.
«Очевидно, что «Реал» был сильнее, а вот мы сыграли очень плохо — не на том уровне, на котором необходимо соревноваться.
ЦСКА набрал 69 очков; это мой четвертый год в команде, и я не припомню такого неудачного вечера,
включившего 17 потерь, 5 передач, плохие проценты попаданий двухочковых и трехочковых и выигранную борьбу за отскок, причем в таком матче, — заявил наставник.
О поражении от мадридцев наставник вспомнил и в преддверии игры с «Пао».
«Мы должны оправиться от плохого выступления в Испании, чтобы показать другую картину игры. Мы должны поднять свой уровень агрессивности и решительности, потому что это действительно важная домашняя встреча, в которой мы встретимся с действительно сильным соперником», — заверил тренер.
Что касается «действительно сильного соперника», то с ним пока что все еще менее понятней. Викторию над в очередной раз обескровленным «Бамбергом» греки перемешали с тяжелым поражением от крепкой, но имеющей свой четкий потолок «Барселоны» и абсолютно нестройной игрой — не бог весть что, учитывая немалые амбиции афинцев и их серьезный по меркам Евролиги состав.
К слову, особо выделить в «ростере» «Пао» стоит двух игроков — форварда Таннасиса Адетокунбо и разыгрывающего Ника Калатеса.
Первый интересен в основном тем, что является старшим братом Янниса «скоро я буду многократным MVP НБА» Адетокунбо, а также своей необычной баскетбольной техникой и характерным атлетизмом.
В свою очередь Калатес должен быть хорошо знаком болельщикам сборной России, сопереживавшим команде на недавнем Евробаскете — дорогу в полуфинал Алексею Шведа и компании едва не перекрыл именно Ник, в матче с подопечными Сергея Базаревича набравший 25 очков, семь передач и пять подборов.
При этом самая яркая интрига сегодняшней встречи вырисовывается из исторических выкладок.
Плюс у греков явно присутствуют реваншистские настроения — многократные чемпионы Евролиги в последние годы постоянно «спотыкаются» о четвертьфинальную стадию, в чем им частенько помогают как раз
Добавим, что матч ЦСКА — «Панатинаикос» начнется в 20.00 по московскому времени.