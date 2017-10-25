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01:41 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с бывшим клубом Итудиса в матче Евролиги

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ЦСКА сыграет с греческим «Панатинаикосом» в матче 3-го тура баскетбольной Евролиги. Команды в стартовых турах одержали по одной победе, являясь традиционными претендентами на участие в «Финале четырех».

Источник: ИТАР-ТАСС

За последние 20 лет «Панатинаикос» шесть раз стал победителем Евролиги, однако пять лет подряд команда из Афин не может преодолеть стадию ¼ финала. В 2014 и 2015 годах «Панатинаикос» на пути к «Финалу четырех» уступал московским армейцам, а в прошлом сезоне не пустил греческих баскетболистов в решающий турнир будущий победитель Евролиги — «Фенербахче».

Переломить полосу неудач в Евролиге призван испанский специалист Хави Паскуаль, который возглавил «Панатинаикос» ровно год назад. Паскуаль уже вернул «Панатинаикосу» титул чемпиона Греции, который «Пао» выиграл в рекордный 35-й раз. На старте нынешнего сезона Евролиги «Панатинаикос» со счетом 71:98 проиграл испанской «Барселоне», где Паскуаль на различных должностях работал 12 лет. Однако во втором матче «Панатинаикос» на своей площадке обыграл германский «Бамберг» — 93:83.

Летом «Панатинаикос» серьезно обновил состав, причем одним из новичков стал Ян Вуюкас из краснодарского «Локомотива-Кубани». В составе афинского клуба выступают пять американских баскетболистов, однако лидерами считаются игроки сборной Греции — Ник Калатес и Никос Паппас.

13 лет Итудиса в «Панатинаикосе»

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Главный тренер армейцев Димитрис Итудис провел в «Панатинаикосе» 13 лет, работая в тренерском штабе Желько Обрадовича (1999−2012). За этот период «Панатинаикос» пять раз выиграл Евролигу и 11 — чемпионат Греции.

ЦСКА в прошлый четверг потерпел первое поражение в сезоне, уступив самому титулованному клубу Европы — испанскому «Реалу» (69:82). В воскресенье армейцы вернули себе победный ход, разгромив в матче Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» — 93:66.

Матч ЦСКА — «Панатинаикос» пройдет в УСК ЦСКА, начало — 20:00 мск. Армейцы проведут на нынешней неделе два матча Евролиги — уже в пятницу команда Итудиса сыграет в гостях с турецким клубом «Анадолу Эфес».

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