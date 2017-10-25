Барцокас: Игра Шведа на партнеров стала залогом победы «Химок» над «Црвеной Звездой»

«Все команды уделяют Шведу повышенное внимание, стараются закрыть его, поэтому крайне важно, чтобы он искал партнеров передачами, делился мячом. Его девять передач в игре с “Црвеной” — это ключевая причина, почему мы набрали 85 очков, это результат нашей работы», — считает Барцокас.

«В первой половине мы играли хорошо, но потеряли концентрацию в третьей четверти где-то на 5−6 минут, и для такого соперника как “Химки” этого было достаточно, — считает специалист. — Второй важный момент в таких играх — это концентрация на штрафных бросках, которой у нас сегодня не было. На старте сезона мы показали, что можем биться с любым соперником в Евролиге, особенно дома».