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00:00 (мск), источник: ТАСС

Барцокас: Игра Шведа на партнеров стала залогом победы «Химок» над «Црвеной Звездой»

МЫТИЩИ /Московская область/, 24 октября. /ТАСС/. Защитник российского баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед в матче Евролиги с «Црвеной Звездой» активно снабжал передачами своих партнеров, что стало ключевым элементом победы над сербами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер подмосковной команды Георгиос Барцокас.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Химки» со счетом 85:78 победили победили сербскую «Црвену Звезду» в домашней игре регулярного чемпионата Евролиги.

«Все команды уделяют Шведу повышенное внимание, стараются закрыть его, поэтому крайне важно, чтобы он искал партнеров передачами, делился мячом. Его девять передач в игре с “Црвеной” — это ключевая причина, почему мы набрали 85 очков, это результат нашей работы», — считает Барцокас.

Также свое мнение о прошедшей игре высказал главный тренер сербского клуба Душан Алимпиевич.

«В первой половине мы играли хорошо, но потеряли концентрацию в третьей четверти где-то на 5−6 минут, и для такого соперника как “Химки” этого было достаточно, — считает специалист. — Второй важный момент в таких играх — это концентрация на штрафных бросках, которой у нас сегодня не было. На старте сезона мы показали, что можем биться с любым соперником в Евролиге, особенно дома».

«Химки» вышли на первое место в Евролиге, одержав три победы в трех матчах. «Црвена Звезда» идет 12-й, имея в активе два поражения и одну победу.

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