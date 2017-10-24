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23:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Олимпиакос» на выезде обыграл «Маккаби» (Тель-Авив) в матче Евролиги

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Греческий «Олимпиакос» на выезде нанес поражение «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в Израиле во вторник, завершилась победой греческого клуба со счетом 69:68 (18:18, 17:15, 16:12, 18:23). В составе победителей самым результативным стал Георгиос Принтезис, в активе которого 21 очко. У «Маккаби» 22 очка на свой счет записал Норрис Коул.

Следующий матч «Олимпиакос» проведет дома 26 октября против «Химок». «Маккаби» в этот же день сыграет на выезде с сербской «Црвеной Звездой».

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