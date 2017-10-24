«Олимпиакос» на выезде обыграл «Маккаби» (Тель-Авив) в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Израиле во вторник, завершилась победой греческого клуба со счетом 69:68 (18:18, 17:15, 16:12, 18:23). В составе победителей самым результативным стал Георгиос Принтезис, в активе которого 21 очко. У «Маккаби» 22 очка на свой счет записал Норрис Коул.