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24 октября, источник: ТАСС

«Енисей» проиграл «Монако» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 24 октября. Российский баскетбольный клуб «Енисей» потерпел поражение от «Монако» со счетом 73:89 в гостевом матче третьего тура группы A Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком матча стал защитник красноярской команды Василий Заворуев, в его активе 20 очков.

Клуб из Красноярска занимает четвертое место, одержав одну победу, «Монако» с тремя победами идет первым.

В следующем матче «Енисей» примет литовский «Ювентус», «Монако» в гостях сыграет с итальянским «Динамо» (Сассари). Обе встречи пройдут 31 октября.

Лига чемпионов ФИБА — третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17. Победителем соревнований стал испанский «Тенерифе», второе место занял турецкий «Банвит», третье — «Монако».

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