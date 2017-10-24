«Енисей» проиграл «Монако» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 24 октября. Российский баскетбольный клуб «Енисей» потерпел поражение от «Монако» со счетом 73:89 в гостевом матче третьего тура группы A Лиги чемпионов.
ТАСС, 24 октября. Российский баскетбольный клуб «Енисей» потерпел поражение от «Монако» со счетом 73:89 в гостевом матче третьего тура группы A Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком матча стал защитник красноярской команды Василий Заворуев, в его активе 20 очков.
Клуб из Красноярска занимает четвертое место, одержав одну победу, «Монако» с тремя победами идет первым.
В следующем матче «Енисей» примет литовский «Ювентус», «Монако» в гостях сыграет с итальянским «Динамо» (Сассари). Обе встречи пройдут 31 октября.
Лига чемпионов ФИБА — третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17. Победителем соревнований стал испанский «Тенерифе», второе место занял турецкий «Банвит», третье — «Монако».