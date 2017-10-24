Погасили «Звезду»: «Химки» снова победили в Евролиге
В заключительном из трех домашних матчей на старте Евролиги подмосковные «Химки» обыграли сербскую «Црвену Звезду» и продолжают идти без поражений.
В заключительном из трех домашних матчей на старте Евролиги подмосковные «Химки» обыграли сербскую «Црвену Звезду» и продолжают идти без поражений.
ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат.
ХИМКИ — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — 85:78 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23).
Судьи: Перес Перес (Испания), Гконтас (Греция), Балак (Израиль).
24 октября. Мытищи. «Арена Мытищи». 5198 зрителей.
Евролига постепенно осваивается на арене в Мытищах — за десять с хвостиком дней главная команда Подмосковья проводила здесь уже третий матч. По ходу этой серии
БЕЛГРАДСКИЙ ДЕБЮТ
Впрочем, сказать легче, чем сделать. «Црвена Звезда» тоже плодотворно провела начальный отрезок, всего два очка уступив на выезде «Жальгирису», а затем дома обыграв «Барселону». Четыре дня спустя белградцы пожаловали на «Арену Мытищи», где на сей раз в паузе между турами даже не стали демонтировать площадку. Это, кстати, позволило «Химкам» реализовать похвальную инициативу и провести здесь сразу несколько мероприятий в поддержку детского баскетбола.
Но во вторник на паркете кипели совсем не детские страсти. «Црвена Звезда», несомненно входящая в число европейских
Если «Химки» в первых матчах делали ставку на плотную оборону, то у сербов был свой фирменный знак — дальние броски. Те самые, что в прошлом матче не шли у «Жальгириса». И свой козырь они предъявили
«Химки», конечно, преодолели стартовое волнение, быстро ликвидировали это отставание и даже вышли вперед, но к атакам дальнобойщиков гостей приспособиться довольно долго не удавалось. Алексей Швед со Стефаном Марковичем тоже показали умение бросать «трешки», но как только «Химки» подбирались поближе, следовало очередное попадание гостей. В конце первой четверти «Црвена Звезда» забила
БЕЗ ПЛАНА «Б»
Такое положение дел, конечно, не могло устраивать главного тренера хозяев Георгиоса Барцокаса. Неизвестно, что он сказал подопечным в паузе, но вторую четверть «Химки» начали просто на реактивной тяге — броски тех же Шведа и Марковича съели больше половины преимущества «Звезды», и Душан Алимпиевич вынужден был уже через 50 секунд после возобновления игры брать
Чуть позже выяснилось, что хозяева не только прибавили в плотности обороны, что не замедлило сказаться на проценте реализации белградцев, но и решили бить оппонента его же оружием. Начал Швед, продолжил Маркович, а затем к ним подключился и Чарльз Дженкинс, еще в прошлом году игравший за «Црвену Звезду». По мере того, как выравнивался счет, накалялись страсти на площадке и возле нее. Апогеем стал эпизод, когда судьи выписали технический фол скамейке «Химок», а гости… не забили три штрафных подряд. Но в нервной концовке первой половины им удалось сохранить минимальное преимущество.
Но вопрос был не в этом. А в том, сколько «Звезде» удастся его удерживать после перерыва. Было видно, что хозяева набрали приличный ход. Забыли про Робинсона после неудачного начала? Напрасно. Звездный американец вместе со Шведом и Джеймсом Андерсоном, игравшими здорово, стал главным мотором «Химок» в третьей четверти. Он быстро набрал семь очков, а мощный данк
За счет удачных индивидуальных действий «Звезде» в последней четверти удавалось чуть сократить отрыв и намекнуть на интригу, но это были лишь эпизоды. «Химки» с олимпийским спокойствием восстанавливали отрыв, близкий к 10 очкам. Вновь блистал Швед, которому одной передачи не хватило до
Антон БАБОШИН из Мытищ.