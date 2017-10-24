Погасили «Звезду»: «Химки» снова победили в Евролиге

Источник: Спорт-Экспресс

ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат.

ХИМКИ — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — 85:78 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23).

Судьи: Перес Перес (Испания), Гконтас (Греция), Балак (Израиль).

24 октября. Мытищи. «Арена Мытищи». 5198 зрителей. ​

Евролига постепенно осваивается на арене в Мытищах — за десять с хвостиком дней главная команда Подмосковья проводила здесь уже третий матч. По ходу этой серии желто-синие успели привыкнуть к новым условиям, а их болельщики — к стадиону. Немаловажно, что эта адаптация поначалу обошлась без потерь. «Химки» в первых двух турах заставили уехать домой ни с чем чемпиона Испании «Валенсию» и литовский «Жальгирис». В нынешнем формате турнира претендующей на серьезные свершения команде лучше не проигрывать дома — цена каждого очка очень высока. Поэтому желто-синим, чтобы утвердиться в таком статусе, нужно было завершить начатое.

БЕЛГРАДСКИЙ ДЕБЮТ

Впрочем, сказать легче, чем сделать. «Црвена Звезда» тоже плодотворно провела начальный отрезок, всего два очка уступив на выезде «Жальгирису», а затем дома обыграв «Барселону». Четыре дня спустя белградцы пожаловали на «Арену Мытищи», где на сей раз в паузе между турами даже не стали демонтировать площадку. Это, кстати, позволило «Химкам» реализовать похвальную инициативу и провести здесь сразу несколько мероприятий в поддержку детского баскетбола.

Но во вторник на паркете кипели совсем не детские страсти. «Црвена Звезда», несомненно входящая в число европейских топ-клубов, в прошлом розыгрыше Евролиги не попала в плей-офф и летом заметно обновила состав. В Подмосковье сербская команда прибыла с самыми серьезными намерениями. Кстати, на трибунах у нее обнаружилась довольно внушительная группа поддержки, но она состояла в основном из фанатов клуба-побратима «Звезды», московского «Спартака». Но их присутствие все равно придавало игре колорита.

Если «Химки» в первых матчах делали ставку на плотную оборону, то у сербов был свой фирменный знак — дальние броски. Те самые, что в прошлом матче не шли у «Жальгириса». И свой козырь они предъявили желто-синим сразу. «Треха» Джеймса Фелдейна в конце второй минуты игры сделала счет 7:0 в пользу гостей. А к первому перерыву количество попаданий с периметра у «Звезды» выросло до пяти, причем Фелдейн был точен трижды.

«Химки», конечно, преодолели стартовое волнение, быстро ликвидировали это отставание и даже вышли вперед, но к атакам дальнобойщиков гостей приспособиться довольно долго не удавалось. Алексей Швед со Стефаном Марковичем тоже показали умение бросать «трешки», но как только «Химки» подбирались поближе, следовало очередное попадание гостей. В конце первой четверти «Црвена Звезда» забила из-за дуги трижды подряд и ушла на первый перерыв с преимуществом в восемь очков. К тому же сербы нашли управу на джокера желто-синих Томаса Робинсона — он без особого успеха провел на паркете три минуты, после чего пропал до второй половины.

БЕЗ ПЛАНА «Б»

Такое положение дел, конечно, не могло устраивать главного тренера хозяев Георгиоса Барцокаса. Неизвестно, что он сказал подопечным в паузе, но вторую четверть «Химки» начали просто на реактивной тяге — броски тех же Шведа и Марковича съели больше половины преимущества «Звезды», и Душан Алимпиевич вынужден был уже через 50 секунд после возобновления игры брать тайм-аут. Его команда после этого восстановила статус-кво, но лишь на время.

Чуть позже выяснилось, что хозяева не только прибавили в плотности обороны, что не замедлило сказаться на проценте реализации белградцев, но и решили бить оппонента его же оружием. Начал Швед, продолжил Маркович, а затем к ним подключился и Чарльз Дженкинс, еще в прошлом году игравший за «Црвену Звезду». По мере того, как выравнивался счет, накалялись страсти на площадке и возле нее. Апогеем стал эпизод, когда судьи выписали технический фол скамейке «Химок», а гости… не забили три штрафных подряд. Но в нервной концовке первой половины им удалось сохранить минимальное преимущество.

Но вопрос был не в этом. А в том, сколько «Звезде» удастся его удерживать после перерыва. Было видно, что хозяева набрали приличный ход. Забыли про Робинсона после неудачного начала? Напрасно. Звездный американец вместе со Шведом и Джеймсом Андерсоном, игравшими здорово, стал главным мотором «Химок» в третьей четверти. Он быстро набрал семь очков, а мощный данк Ти-Роба в быстром отрыве довел преимущество хозяев до двузначного. Как им удалось так быстро оторваться в счете? Все просто, желто-синие «засушили» оппонентов в обороне, и за пять минут «Звезда» набрала всего четыре очка. Чередуя промахи с потерями, белградцы окончательно упустили нити игры. После того как «Химки» прихватили лидеров соперника, выяснилось, что у команды Алимпиевича нет плана «Б».

За счет удачных индивидуальных действий «Звезде» в последней четверти удавалось чуть сократить отрыв и намекнуть на интригу, но это были лишь эпизоды. «Химки» с олимпийским спокойствием восстанавливали отрыв, близкий к 10 очкам. Вновь блистал Швед, которому одной передачи не хватило до дабл-дабла, отличный матч провел Андерсон, ставший лучшим снайпером команды. «Химки» одержали третью победу подряд и теперь отправятся в Грецию на матч с «Олимпиакосом». ​