Швед: «Химки» неидеально провели матч Евролиги против «Црвены Звезды»

Встреча прошла во вторник и завершилась победой российского клуба со счетом 85:78.
«Была тяжелая игра. В начале матча соперник вышел вперед, но мы смогли собраться и дотерпеть до конца. Мы разбирали игру их лидеров, просматривали их матчи. Во второй половине вышли заряженными и смогли совершить рывок», — сказал Швед.
«Этот матч провели лучше, чем две другие домашние игры. Но все равно неидеально», — считает защитник.
«Против нас сегодня играла сильная команда. Было много потерь, дали сопернику забросить много простых мячей. Это было вызвано несыгранностью и расслабленностью. В выездных играх нам такое прощать не будут», — считает капитан «Химок» Сергей Моня.
«Химки» вышли на первое место в Евролиге, одержав три победы в трех матчах. «Црвена Звезда» идет 12-й, имея в активе два поражения и одну победу.