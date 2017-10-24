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24 октября, источник: ТАСС

Швед: «Химки» неидеально провели матч Евролиги против «Црвены Звезды»

МЫТИЩИ /Московская область/, 24 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Химки» неидеально провел домашнюю игру регулярного чемпионата Евролиги против сербской «Црвены Звезды». Такое мнение журналистам высказал защитник подмосковной команды Алексей Швед.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла во вторник и завершилась победой российского клуба со счетом 85:78.

«Была тяжелая игра. В начале матча соперник вышел вперед, но мы смогли собраться и дотерпеть до конца. Мы разбирали игру их лидеров, просматривали их матчи. Во второй половине вышли заряженными и смогли совершить рывок», — сказал Швед.

«Этот матч провели лучше, чем две другие домашние игры. Но все равно неидеально», — считает защитник.

«Против нас сегодня играла сильная команда. Было много потерь, дали сопернику забросить много простых мячей. Это было вызвано несыгранностью и расслабленностью. В выездных играх нам такое прощать не будут», — считает капитан «Химок» Сергей Моня.

«Химки» вышли на первое место в Евролиге, одержав три победы в трех матчах. «Црвена Звезда» идет 12-й, имея в активе два поражения и одну победу.

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