21 очко Рэгланда принесло победу «Локомотиву-Кубань» над «Литувос Ритас»
«Локомотив-Кубань» добыл третью победу кряду в Еврокубке. Краснодарцы в тяжёлом выездном мачте справились с «Литувос Ритас».
«Локомотив-Кубань» добыл третью победу кряду в Еврокубке. Краснодарцы в тяжёлом выездном мачте справились с «Литувос Ритас».
В первой четверти команда Обрадовича уступила соперникам три очка, однако уже в следующей баскетболисты «Локо» сумел отыграться. На перерыв команды ушли при счёте 43:43.
В третьей четверти литовцы совершили внушительный рывок, поведя с разницей в 11 очков, тем не менее «Локо» сумел вернуться в игру, уступая перед заключительной четвертью три очка.
В последней четверти команда Обрадовича была близка к победе, тем не менее судьба встречи решилась в овертайме. В дополнительной пятиминутке краснодарцы дожали соперника, оформив итоговый успех — 93:85.
Самым результативным в составе победителей стал Джо Рэгланд (21+9 передач).