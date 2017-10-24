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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

16 очков Кларка не спасли «Автодор» от поражения в матче с «Невежисом»

Саратовский «Автодор» потерпел выездное поражение от литовского «Невежиса» в матче второго тура группового турнира Кубка Европы ФИБА.

Первая четверть осталась за подопечными Маццона, которую они выиграли со счётом 17:12. Однако уже в следующем игровом отрезке литовцы сократили отставание до минимума. На перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу гостей.

В третьей четверти на паркете шла равная борьба и перед заключительной десятиминуткой саратовцы вели в счёте 63:60. Тем не менее, в дальнейшем «Невежис» сумел собраться и оформить рывок, что позволило им отпраздновать итоговый успех — 84:83.

Самым результативным в составе победителей стал Рихард Куксикс, набравший 16 очков, у «Автодора» 16 очков в активе Коти Кларка. Таким образом, после двух туров группового турнира у саратовского клуба одна победа и одно поражение.

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