16 очков Кларка не спасли «Автодор» от поражения в матче с «Невежисом»

Первая четверть осталась за подопечными Маццона, которую они выиграли со счётом 17:12. Однако уже в следующем игровом отрезке литовцы сократили отставание до минимума. На перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу гостей.



В третьей четверти на паркете шла равная борьба и перед заключительной десятиминуткой саратовцы вели в счёте 63:60. Тем не менее, в дальнейшем «Невежис» сумел собраться и оформить рывок, что позволило им отпраздновать итоговый успех — 84:83.



Самым результативным в составе победителей стал Рихард Куксикс, набравший 16 очков, у «Автодора» 16 очков в активе Коти Кларка. Таким образом, после двух туров группового турнира у саратовского клуба одна победа и одно поражение.