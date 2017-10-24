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15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексей Швед: Один человек может выиграть матч, но не турнир

Лидер «Химок» дал большое интервью официальному сайту Евролиги.

Источник: Спорт-Экспресс

— Поздравляем с двумя победами подряд, отличный старт!

— Спасибо. Да, мы отлично стартовали. Сейчас Евролига — другой турнир, где важен каждый матч. Мы должны продолжать играть так же.

— Со стороны кажется, что вы не просто играете, а получаете от этого реальное удовольствие. Согласны?

— Да. Как я уже сказал, турнир изменился, и каждый матч интересен как для игроков, так и для болельщиков. Стало намного лучше. Я выступал в НБА, поэтому знаю, что играть два, а то и три матча за неделю для меня вполне нормально. Кубок Европы — турнир другого уровня, и там мы играли всего раз в неделю, поэтому сейчас нужно быть готовыми как никогда.

— Вы не только играете в свой фирменный баскетбол, но и из года в год появляются истории о том, что вы веселый человек, который интересно проводит время за пределами площадки. Вы действительно такой — главный шутник в раздевалке?

— О да! Знаете, иногда я просто хочу быть хорошим парнем. Важно не просто быть хорошим игроком, но и таким же человеком за пределами площадки. Если вы хотите побеждать, всем нужно быть одним целым и развлекаться после игр и тренировок. На мой взгляд, это важно. Я подшучиваю над одноклубниками, мы весело проводим время. Стараюсь помогать тем, кто впервые перебрался в Европу и особенно впервые оказался в России. Также мне нравится общаться с болельщиками, играть с детьми после матчей, и так далее.

— В «Химках» вы стали главным игроком и лидером команды. Как бы вы описали себя в качестве лидера?

— Чувствую себя хорошо, потому что несколько последних лет я был лидером. В то же время я бы не сказал, что я единственный человек, который является лидером в нашей команде. У нас много игроков, особенно в этом году, которые пришли из НБА, Китая или именитых клубов Европы, и сейчас у нас тоже отличный коллектив. Один человек может выиграть матч, но не турнир, поэтому нужно оставаться единым целым. Сегодня забивает один, завтра другой, главное — играть как одна команда.

— Перед стартом сезона вы продлили контракт с «Химками» до 2020 года. Что для вас значит выступать за этот клуб?

— Знаете, я бы выделил особую атмосферу в клубе, для меня это важно. Для игроков созданы все условия, сотрудники и персонал делают все для игроков, помогают в любой ситуации, стоит только попросить. Можно позвонить ночью, и вам никто не откажет. К тому же у нас отличные болельщики, и я играю в России, что немаловажно. Все вместе, одним словом.

— Вы уже были частью большого проекта — такого как ЦСКА — выигрывали с московским клубом Евролигу, а также медали в сборной России. Сейчас вам 28 лет, и вы находитесь на пике карьеры. Какие цели вы ставите на ближайшие сезоны?

— Конечно же, как любой игрок, который выступает в Евролиге, я хочу выиграть этот турнир. Когда я был молодым и играл в ЦСКА, то в силу своего возраста не получал много времени. Поэтому я просто хочу делать свою работу и постараюсь выиграть Евролигу.

— Томас Робинсон недавно присоединился к команде, но он ярко дебютировал за «Химки». Как вам его игра?

— Он хороший игрок, очень атлетичный, играет как в защите, так и в атаке, к тому же он отличный парень за пределами площадки. Как я уже говорил, в этом году у нас хорошие игроки, которые являются хорошими людьми. Мы играли друг против друга и раньше, и в нашем составе много тех, кто защищал цвета «Филадельфии». С некоторыми я играл в одной команде. Помню, и против Робинсона выходил на площадку несколько раз в НБА. С некоторыми игроками я общался, перед тем, как они подписали контракты. Многих ребят я знаю давно, например, Стефана Марковича, 10−12 лет назад мы пересекались на уровне юношеских сборных и вторых команд клубов. Я всегда открыт и готов помогать своим новым одноклубникам.

— Летом «Химки» сменили тренера. Что Барцокас привнес в команду?

— Это тренер, которого все знают. Несколько лет назад он выиграл Евролигу, а также тренировал краснодарский «Локомотив», поэтому знает, как вывести команду в плей-офф и «Финал четырех». Нужно идти от матча к матчу и уже потом смотреть на наши дела. Барцокас — хороший человек и прекрасный специалист. Мы много общаемся, причем не только я, но и все игроки. Он всегда готов говорить с игроками, в любое время, и мы это очень ценим.

— У вас баскетбольная семья. Какое влияние на вас оказали родители и сестры?

— Семья всегда на первом месте, это очень важно. Мне все помогают — мама, папа, сестры, племянники. Жена всегда приходит на матчи, а после игр семья помогает мне во всем, говорит, как стать еще лучше. И, конечно же, я прислушиваюсь к их мнению, потому что знаю, что они желают мне только лучшее.

— Правда ли, что вы и ваша супруга запустили собственный бизнес по производству высококачественной баскетбольной одежды в России? Расскажите об этом подробнее.

— На самом деле, это не такой уж и большой бизнес. Просто я хочу что-то сделать для болельщиков и людей, которые любят баскетбол. Не могу сказать, что это бизнес, для меня это просто удовольствие и развлечение. Уделяю этому немного времени. В основном, моя жена и друзья занимаются этим, иногда я помогаю.

— Этот сезон — восьмой для вас в Евролиге. Вы много где были и повидали разные места. Назовите ваши любимые города, в которые вам приятно возвращаться?

— Я везде люблю играть! Мне нравятся Греция, Испания, Сербия, Литва. Вообще, везде, потому мне нравится выступать при полных трибунах, и неважно, дома мы или в гостях. Такая атмосфера заставляет меня играть лучше. Люблю ездить по всей Европе. В этом году мы базировались в Стамбуле со сборной России, там же несколько лет назад прошел «Финал четырех» Евролиги, поэтому я могу сказать, что это моя любимая арена. Атмосфера всегда невероятная, как и везде в Европе.

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