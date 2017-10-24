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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

«Химки» ждут звезд из Сербии

Российский баскетбольный клуб «Химки» удачно стартовал в Евролиге сезона-2016/17, не потерпев в двух матчах ни одного поражения. В домашней игре третьего тура команде Алексея Шведа будет противостоять сербская «Црвена Звезда», победившая в прошлой встрече испанскую «Барселону».

Источник: Газета.Ру

Подмосковные «Химки» — одна из всего лишь четырех команд, которые одержали две победы в двух стартовых матчах баскетбольной Евролиги. Это говорит об уровне конкуренции в главном клубном турнире Европы и показывает, что даже фавориты не застрахованы от поражений.

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Лидер российского клуба Алексей Швед словно и не отдыхал после чемпионата Европы, где стал лучшим российским баскетболистом и порой тащил за собой всю команду, и продолжает показывать классную игру на международной арене.

Во вторник, 24 октября, Швед и компания ждут в гости неуступчивую сербскую «Црвену Звезду», и это будет третий домашний матч подряд для подмосковного клуба. Соперники проведут третью личную встречу в нынешнем столетии в рамках Евролиги.

В позапрошлом сезоне команды одержали по домашней победе, и пока в их противостоянии в главном европейском турнире сохраняется равенство.

«Химки» очень хорошо стартовали в Евролиге, демонстрируя надежную игру в обороне, которая помогает им одерживать победы. По количеству отборов российский клуб идет на первом месте, совершая десять отборов за матч, что является гроссмейстерским показателем. Для сравнения сербы располагаются на высоком третьем месте, но совершают лишь семь с половиной отборов за игру.

Швед — безусловный лидер команды, но будь он единственным игроком мирового уровня, то «Химки» вряд ли бы смогли так мощно стартовать в Евролиге. Очень большую помощь защитнику оказывает центровой команды американец Томас Робинсон, перешедший летом в Россию и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Робинсон в первых дух играх набрал ровно столько же очков, что и Швед — 35.

Таким образом, оба имеют 17,5 очков за игру, что позволяет им делить девятое место в списке самых результативных игроков Евролиги.

Третьим по набранным очкам в команде пока остается тяжелый форвард Малькольм Томас — еще одно приобретение подмосковного клуба из-за океана. 28-летний Томас успел поиграть за несколько клубов НБА, включая грозный «Сан-Антонио Сперс», но прошлый сезон провел в команде китайского чемпионата. В первых двух матчах американец набрал 24 очка и сделал 16 подборов.

Любопытно также будет посмотреть на игру еще одного новичка «Химок» американца Чарльза Дженкинса, который как раз покинул «Црвену Звезду» летом и проведет свой первый матч против команды, превратившей его в звезду европейского уровня. Однако пока Дженкинс не смог в полной мере освоиться в своей новой команде и не набрал в первых двух играх Евролиги ни одного очка. Этому уделил внимание в своем недавнем интервью.

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«Если честно, не думаю о том, что в следующем матче мы играем с моей бывшей командой. Сейчас я больше сосредоточен на том, чтобы найти свою роль в «Химках».

Когда я сделаю это, то буду играть с большей уверенностью. То же самое могу сказать и про отсутствие набранных очков в первых двух матчах Евролиги. Меня больше беспокоит поиск своей роли, я должен понять, как могу приносить команде максимальную пользу, — цитирует баскетболиста «Р-Спорт».

«Црвена Звезда» может быть и проигрывает по многим статистическим показателям «Хмикам», но соперник россиянам попался очень непростой. Этим летом сербы существенно обновили свой состав сразу восемью игроками, и трое из них сразу же стали лидерами. Милко Бьелица, Перо Антич и Тэйлор Рочести способны нагнать страху на любую команду, что они и сделали в предыдущей встрече с грозной «Барселоной», которую сербский клуб победил со счетом 90:82.

Бьелица после двух игр располагается на четвертом месте в списке самых результативных игроков Евролиги, набрав в двух турах 41 очко.

Не так уж много отстает от серба и Рочести с 32 очками. Однако игравший в прошлом сезоне за «Локомотив-Кубань» натурализованный черногорец силен в другом аспекте игры. Рочести выполняет в среднем семь результативных передач за матч, что делает его абсолютным лидером Евролиги по этому показателю.

Ветеран Антич также знаком с российским чемпионатом. 35-летний тяжелый форвард успел поиграть и за «Локомотив», и за петербургский «Спартак».

Вернувшись летом из турецкого «Фенербахче» на родину, македонец стал одним из ключевых игроков команды и является лидером по подборам — семь с половиной за игру.

Более звездные по составу «Химки», пока не терпящие поражений в Евролиге, выглядят предпочтительнее, но победа над «Барселоной» может придать сил сербскому клубу, и гости «Арены-Мытищи» способны потрепать нервы Шведу и его товарищам.

Главный тренер подмосковного клуба Георгиос Барцокас понимает силу предстоящего соперника и не рассчитывает на легкий матч.

«Я всегда говорю, что в Евролиге простых матчей нет. Мы будем исходить из того, как «Црвена Звезда» сыграла в Каунасе и Белграде в двух предыдущих матчах.

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Сербы играют уверенно и с большим желанием, поэтому нам придется приложить большие усилия, если мы хотим победить.

В составе «Звезды» есть мобильные «большие» в лице Бьелицы и Антича, которые могут играть «внутри» и идут в проходы. В первую очередь нужно быть готовыми к этому матчу морально, а не только тактически. Неважно, где мы играем — дома или на выезде — нужно как следует подготовиться. Волей календаря мы проводим три домашних игры подряд, поэтому должны отстоять преимущество своей площадки. Все будет зависеть от нашей игры, то есть как мы готовы к этой встрече, — приводит слова наставника официальный сайт «Химок».

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