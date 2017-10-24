«Химки» сыграют с «Црвеной Звездой» в матче Евролиги

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«Химки» на старте сезона Евролиги проведут третий подряд домашний матч — на сей раз против сильнейшего клуба Сербии, который в 2016 году сумел пробиться в восьмерку лучших команд Евролиги. С 2014 года «Црвена Звезда» доминирует в сербском баскетболе, выиграв три подряд чемпионата страны и трижды победив в Адриатической лиге. На прошлой неделе «Црвена Звезда» обыграла на своей площадке испанскую «Барселону», расположившись в группе команд, одержавших в Евролиге по одной победе.

Последние успехи «Црвены Звезды» связаны с черногорским специалистом Деяном Радоньичем, который летом команду покинул после окончания контракта. Радоньича сменил 31-летний специалист Душан Алимпиевич, ранее работавший со «Спартаком» из Суботицы и клубом ФМП из Нови-Сада.

Молодой тренер вывел ФМП в финал чемпионата Сербии, где команда Алимпиевича уступила «Црвене Звезде», однако ее рулевой пошел на повышение. Летом серьезно обновился и состав «звезды». Лидером «Црвены Звезды» является 32-летний защитник сборной Черногории Тэйлор Рочести, который еще в прошлом сезоне выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань».

Один лишь Кубок Сапорты

Весной в Евролиге «Црвена Звезда», в отличие от предыдущего сезона, выйти в четвертьфинал не сумела — белградцам не хватило одной победы, восьмую строчку команда уступила турецкой «Дарюшшафаке». Главным успехом в истории «Црвены Звезды» является победа в Кубке Сапорты в 1974 году. Этот трофей в те времена считался вторым по значимости в еврокубковой иерархии, соответствуя нынешнему Кубку Европы, который в 2012 и 2015 годах выиграли «Химки». Годом ранее «Црвена Звезда» играла в полуфинале Кубка европейских чемпионов.

Несмотря на давние традиции сербского баскетбола и успехи национальной сборной, которая в 1998 и 2002 годах выиграла чемпионат мира, а в сентябре вышла в финал Евробаскета, «Црвена Звезда» топ-клубом европейского уровня не считается, и «Химки» в предстоящем матче считаются фаворитами.

Команда Георгиоса Барцокаса уже победила чемпионов Испании и Литвы — «Валенсию» и «Жальгирис», причем баскетболисты из Каунаса в стартовом матче «Црвену Звезду» обыграли — 78:76. Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс летом пришел как раз из «Црвены Звезды», где также выступал два года (2013−2015).

Матч между «Химками» и «Црвеной Звездой» пройдет на «Арене-Мытищи», начало — 20:00 мск.