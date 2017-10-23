Баскетболисты «Пармы» обыграли на выезде «Калев» в матче Лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 76:74 (19:18, 23:12, 14:27, 20:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным был Фрэнк Гейнс, набравший 14 очков. У «Калева» 17 очков на свой счет записал Седрик Симмонс.

В следующем матче турнира «Парма», которая одержала первую победу в нынешнем сезоне, сыграет 29 октября на выезде с «Цмоки-Минск» (Белоруссия), а «Калев» днем ранее встретится в Саратове с местным «Автодором».