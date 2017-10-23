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21:31 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Пармы» обыграли на выезде «Калев» в матче Лиги ВТБ

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Баскетболисты пермской «Пармы» обыграли на выезде эстонский «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 76:74 (19:18, 23:12, 14:27, 20:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным был Фрэнк Гейнс, набравший 14 очков. У «Калева» 17 очков на свой счет записал Седрик Симмонс.

В следующем матче турнира «Парма», которая одержала первую победу в нынешнем сезоне, сыграет 29 октября на выезде с «Цмоки-Минск» (Белоруссия), а «Калев» днем ранее встретится в Саратове с местным «Автодором».

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