Перегудов: «ВТБ Арена» в 2019 году без сомнений примет «Финал четырех» Евролиги

Проект должен быть введен в эксплуатацию в апреле 2018 года. О проведении «Финала четырех» в Москве было объявлено в мае.

«С Евролигой разговор идет постоянный, сомнений никаких нет. К белградскому “Финалу четырех” в мае 2018 года, на котором должны быть переданы ключи следующим хозяевам финала, все соглашения должны быть подписаны», — сообщил Перегудов.

«Мы делаем все, чтобы как можно быстрее заключить договор с Евролигой, но объем этого соглашения требует дальнейшей проработки, — пояснил собеседник ТАСС. — В частности, мы должны договориться обо всем с городскими службами, а город планирует бюджет на 2019 год чуть позже. Мы договорились, что с весны начнем прорабатывать эти вопросы детально с соответствующими службами мэрии. Тогда мы сможем подтвердить Евролиге все цифры, прописанные в дополнительном договоре к контракту — о фан-зоне, транспорте, гостиницах».