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11:11 (мск), источник: ТАСС

Перегудов: «ВТБ Арена» в 2019 году без сомнений примет «Финал четырех» Евролиги

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. «ВТБ Арена» несомненно примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года, соответствующее соглашение должно быть подписано к маю 2018 года. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов — руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в рамках которого строится площадка.

Проект должен быть введен в эксплуатацию в апреле 2018 года. О проведении «Финала четырех» в Москве было объявлено в мае.

«С Евролигой разговор идет постоянный, сомнений никаких нет. К белградскому “Финалу четырех” в мае 2018 года, на котором должны быть переданы ключи следующим хозяевам финала, все соглашения должны быть подписаны», — сообщил Перегудов.

«Мы делаем все, чтобы как можно быстрее заключить договор с Евролигой, но объем этого соглашения требует дальнейшей проработки, — пояснил собеседник ТАСС. — В частности, мы должны договориться обо всем с городскими службами, а город планирует бюджет на 2019 год чуть позже. Мы договорились, что с весны начнем прорабатывать эти вопросы детально с соответствующими службами мэрии. Тогда мы сможем подтвердить Евролиге все цифры, прописанные в дополнительном договоре к контракту — о фан-зоне, транспорте, гостиницах».

По словам руководителя проекта, арена планирует принять баскетбольные матчи уже весной. «Например, матчи Единой лиги ВТБ. Нам надо показать Евролиге, что уже за год до финала 2019 года наш зал готов», — добавил Перегудов. Он также сообщил, что со следующего сезона ЦСКА начнет проводить на «ВТБ Арене» матчи Евролиги, а хоккейный клуб «Динамо» — встречи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

 Перегудов: "ВТБ Арена" в 2019 году без сомнений примет "Финал четырех" Евролиги
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