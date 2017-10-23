Бертомеу: Расширение Евролиги возможно в сезоне-18/19, Франция в приоритете
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
С 2016 года в Евролиге участвуют 16 клубов, из которых 11 имеют гарантированное место в турнире.
«Не секрет, что 16 клубов — это не финальная цифра, мы никогда не скрывали, что Евролига может расширяться по мере своего развития. Пока никаких решений нет, нам нужно понять, будем ли расширяться после этого сезона или позднее, и если расширяться — то по каким критериям оценивать кандидатов. С момента перехода на нынешний формат Франция всегда была приоритетом, потому что их лига никак не представлена в Евролиге», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
«Для нас важно повышать ценность Кубка Европы, возможен вариант, при котором путевку в Евролигу будет получать не только победитель, но и финалист турнира. Что касается Германии, то с одной стороны, это ключевой для нас рынок, а с другой — у них уже есть одно гарантированное место в турнире. Отмечу, что принимать решение по этому вопросу будут клубы Евролиги», — добавил Бертомеу.