Бертомеу: Расширение Евролиги возможно в сезоне-18/19, Франция в приоритете

«Не секрет, что 16 клубов — это не финальная цифра, мы никогда не скрывали, что Евролига может расширяться по мере своего развития. Пока никаких решений нет, нам нужно понять, будем ли расширяться после этого сезона или позднее, и если расширяться — то по каким критериям оценивать кандидатов. С момента перехода на нынешний формат Франция всегда была приоритетом, потому что их лига никак не представлена в Евролиге», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».