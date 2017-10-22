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00:54 (мск), источник: Советский спорт

Саша Обрадович: Мы находимся в небольшом шоке после поражения от УНИКСа

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович — о поражении от УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

— Мы находимся в небольшом шоке, — приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды. — В середине третьей четверти игра была в наших руках. Мы не давали набирать им легкие очки, но в один момент как будто все остановилось. В четвертой четверти мы перестали забивать, но это нас не оправдывает.

Прежде всего мы перестали пользоваться передачами в краску. Игроки видели возможности, но почему-то не воспользовались ими. У нас был низкий темп игры, и такая команда, как УНИКС, смогла воспользоваться этим. Очень больно от этого поражения, но мы должны двигаться дальше.

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