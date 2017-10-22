Саша Обрадович: Мы находимся в небольшом шоке после поражения от УНИКСа

— Мы находимся в небольшом шоке, — приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды. — В середине третьей четверти игра была в наших руках. Мы не давали набирать им легкие очки, но в один момент как будто все остановилось. В четвертой четверти мы перестали забивать, но это нас не оправдывает.