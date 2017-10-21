Сегодня годовщина трагедии.
«Валенсия» победила «Анадолу Эфес» благодаря 24 очкам Грина
«Валенсия» на своей площадке обыграла стамбульский «Анадолу Эфес».
«Валенсия» на своей площадке обыграла стамбульский «Анадолу Эфес».
Залогом успеха испанской команды стала третья четверть, в которой «Валенсия» победила с отрывом «+18». И, несмотря на то, что девять очков гостям удалось отыграть в заключительном игровом отрезке, этого не хватило, чтобы всерьёз навязать борьбу испанцам. Итоговый счёт — 78:71 (19:13, 19:25, 28:10, 12:23).
Самым результативным игроком матча стал Эрик Грин, набравший 24 очка. В составе гостей 22 очка набрал Владимир Стимац, ещё 20 на свой счёт записал Эрик Макколлум.