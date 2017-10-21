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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» победила «Анадолу Эфес» благодаря 24 очкам Грина

«Валенсия» на своей площадке обыграла стамбульский «Анадолу Эфес».

Источник: РИА "Новости"

Залогом успеха испанской команды стала третья четверть, в которой «Валенсия» победила с отрывом «+18». И, несмотря на то, что девять очков гостям удалось отыграть в заключительном игровом отрезке, этого не хватило, чтобы всерьёз навязать борьбу испанцам. Итоговый счёт — 78:71 (19:13, 19:25, 28:10, 12:23).

Самым результативным игроком матча стал Эрик Грин, набравший 24 очка. В составе гостей 22 очка набрал Владимир Стимац, ещё 20 на свой счёт записал Эрик Макколлум.

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