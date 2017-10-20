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20 октября, источник: Чемпионат.com

15 очков Томпсона помогли «Олимпиакосу» переиграть «Уникаху»

Греческий «Олимпиакос» на своей площадке одержал победу над «Уникахой» в матче вторго тура Евролиги.

Источник: AFP 2017

Ключевыми в матче стали первая и третья четверти, оставшиеся за хозяевами площадки. В заключительном игровом отрезке «Уникаха» была близка к тому, чтобы отыграться, но испанскому коллективу не хватило времени. Итоговый счёт — 80:75 (21:11, 16:22, 22:14, 21:28). Для греков эта победа стала второй в розыгрыше турнира — в первом туре «Олимпиакос» победил «Басконию».

Самым результативным игроком матча стал Холлис Томпсон, набравший 15 очков. В составе гостей по 14 очков в свой актив записали Драган Милосавлевич и Рэй Маккаллум.

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