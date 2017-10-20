Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-040
Майнц0
Хоккей. НХЛ
21.10
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.10
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс7
Трактор1
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев5
Автомобилист3
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Амур2
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Определилась соперница Касаткиной в финале «ВТБ Кубка Кремля»
Капитану киевского «Динамо» наложили десять швов (фото)
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
26ЦСКА проиграл второй раз подряд в Лиге чемпионов
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
22:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Химки» победили «Жальгирис» в матче 2-го тура Евролиги, Робинсон сделал дабл-дабл

МЫТИЩИ (Московская область), 20 окт — Р-Спорт, Семён Галькевич. Баскетболисты подмосковных «Химок» одержали победу над литовским «Жальгирисом» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Мытищах, завершилась со счетом 85:77 (21:15, 25:21, 17:17, 22:24) в пользу «Химок». Самыми результативными в составе победителей стали Томас Робинсон (19 очков и 10 подборов) и Алексей Швед (16 очков), «Жальгирису» 24 очка принес Паулюс Янкунас.

Янкунас вышел на восьмое место в истории Евролиги по результативности (2504 очка), после игры с «Химками» опередив Димитриса Диамантидиса (2495) и Майка Батиста (2496).

«Химки» одержали вторую победу на старте сезона в Евролиге, на прошлой неделе команда обыграла испанскую «Валенсию» (75:70).

«Химки» следующий матч в Евролиге проведут 24 октября в Мытищах против сербской «Црвены Звезды», «Жальгирис» в тот же день сыграет на выезде против «Барселоны».

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Определилась соперница Касаткиной в финале «ВТБ Кубка Кремля»
Капитану киевского «Динамо» наложили десять швов (фото)
«Зенит» поднялся на две строчки в рейтинге УЕФА
WTA назвала лучшую теннисистку 2017 года
Твиттер «Формулы-1» отреагировал на возвращение Даниила Квята
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь