«Химки» победили «Жальгирис» в матче 2-го тура Евролиги, Робинсон сделал дабл-дабл

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Мытищах, завершилась со счетом 85:77 (21:15, 25:21, 17:17, 22:24) в пользу «Химок». Самыми результативными в составе победителей стали Томас Робинсон (19 очков и 10 подборов) и Алексей Швед (16 очков), «Жальгирису» 24 очка принес Паулюс Янкунас.

Янкунас вышел на восьмое место в истории Евролиги по результативности (2504 очка), после игры с «Химками» опередив Димитриса Диамантидиса (2495) и Майка Батиста (2496).

«Химки» одержали вторую победу на старте сезона в Евролиге, на прошлой неделе команда обыграла испанскую «Валенсию» (75:70).