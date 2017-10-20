Футболисты и руководство московского «Спартака» в Лужниках возложили венки к памятнику жертвам трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года.
Итудис заявил, что не помнит настолько неудачной игры ПБК ЦСКА, как с «Реалом»
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
ЦСКА в четверг в Мадриде проиграл в рамках регулярного сезона Евролиги «Реалу» со счетом 69:82 (15:20, 18:25, 20:11, 16:26).
«Нам удалась всего одна четверть, в которой мы постарались вернуться и сократили отставание до трех очков. Мы были очень плохи сегодня, играли не на том уровне, на котором необходимо соревноваться. Сегодня мы набрали 69 очков; это мой четвертый год в команде, и я не припомню такого неудачного вечера», — сказал Итудис, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.