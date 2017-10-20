Итудис заявил, что не помнит настолько неудачной игры ПБК ЦСКА, как с «Реалом»

«Нам удалась всего одна четверть, в которой мы постарались вернуться и сократили отставание до трех очков. Мы были очень плохи сегодня, играли не на том уровне, на котором необходимо соревноваться. Сегодня мы набрали 69 очков; это мой четвертый год в команде, и я не припомню такого неудачного вечера», — сказал Итудис, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.