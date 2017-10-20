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10:55 (мск), источник: Р-Спорт

Итудис заявил, что не помнит настолько неудачной игры ПБК ЦСКА, как с «Реалом»

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что не может припомнить настолько неудачного матча за время его работы с армейцами, как с мадридским «Реалом».

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в четверг в Мадриде проиграл в рамках регулярного сезона Евролиги «Реалу» со счетом 69:82 (15:20, 18:25, 20:11, 16:26).

«Нам удалась всего одна четверть, в которой мы постарались вернуться и сократили отставание до трех очков. Мы были очень плохи сегодня, играли не на том уровне, на котором необходимо соревноваться. Сегодня мы набрали 69 очков; это мой четвертый год в команде, и я не припомню такого неудачного вечера», — сказал Итудис, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

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