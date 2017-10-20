Король не умер. «Реал» бил ЦСКА в Мадриде

Источник: РИА "Новости"

Мадридский «Реал» нанёс подопечным Димитриса Итудиса первое поражение в сезоне — после невыразительной, но всё же победной встречи с «Миланом» ЦСКА оказался бит во втором туре Евролиги.

Что случилось? Наверное, ничего особенного. Просто встреча с мадридцами обнажила все проблемы, которые сегодня есть у команды Итудиса.

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Во-первых, речь о нестабильности — к примеру, того же Родригеса. Испанец накануне признавался, что будет необычно сыграть на арене, где столько всего выиграл, только уже против родного клуба. Испанец свои 8 очков за 16 минут набрал и даже показал неплохой процент дальних попаданий, однако три потери и не самая уверенная игра в самые нужные моменты — показатель того, что на данный момент Родригес всё ещё адаптируется. Сомнений в том, что в конце концов он снова выйдет на свой звёздный уровень, практически нет, однако это потребует времени.

Всё ещё не может найти себя Андрей Воронцевич — форвард сборной России не провёл в этом матче на паркете и семи минут. Остаётся открытым вопрос о том, что это — начало сезона, обычный игровой спад, недостаток летнего отдыха либо утрата доверия главного тренера?

Во-вторых, в этой встрече «армейцы» из рук вон плохо и из рук вон мало бросали из-за дуги. Всего пять попаданий издали при проценте меньше 30 во встрече с кровожадным «Реалом» — это практически то же самое, что самоубийство, только особо изощрённое, растянувшееся на 40 игровых минут. Для сравнения: в составе «Реала» минимум по одной дальней попытке забили все, кроме трёх центровых — Айона, Рейеса и Кузмича. При проценте 40 и почти двукратно превосходящем количестве трёхочковых попыток.

В-третьих, результативные передачи. ЦСКА раздал пять (!) «ассистов». Это явно не та цифра, с которой можно ехать в Мадрид. С которой вообще можно хоть куда-то ехать. В прошлом году красно-синие в каждой встрече отмечались 20 результативными передачами — и даже не лидировали по этому показателю в турнире!



В-четвёртых, ЦСКА отметился 3 перехватами и 17 потерями. Сказать, что этого недостаточно для победы, это ничего не сказать. К примеру, тот же «Реал» 8 потерь уравновесил 8 потерями.

Есть такой показатель, как соотношение потерь к передачам — в этом компоненте игры красно-синие сейчас занимают последнее место в турнире. Скорее всего, это не навсегда, и скоро отыщется команда, которая позволит ЦСКА уйти с этой строчки (таких команд хватает, например, «Жальгирис» и «Валенсия»), но даже промежуточное последнее место о чём-то, да говорит.

А теперь о хорошем.

Даже с такой игрой «армейцы» держались на протяжении трёх четвертей и имели все шансы на победу. Это вселяет уверенность, потому что — рано или поздно — ЦСКА превратится в ЦСКА, а вот приобретённое умение выживать в ситуациях, когда не получается ровным счётом ничего, будет команде очень полезно.