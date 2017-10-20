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01:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Реальное испытание: ЦСКА проиграл в Мадриде

Московский ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге, на выезде уступив мадридскому «Реалу».

Источник: Reuters

ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат.

РЕАЛ — ЦСКА — 82:69 (20:15, 25:18, 11:20, 26:16)
«Реал»: Э. Рэндольф (16). Дончич (14).
ЦСКА: Клиберн (15). Хиггинс (11).

В четверг вечером в испанской столице состоялся первый матч нового сезона Евролиги с приставкой «супер». На двоих «Реал» и ЦСКА 11 раз становились сильнейшими в Старом Свете, причем их соперничество берет начало более полувека назад. Еще в сезоне-1962/63 эти клубы разыгрывали Кубок европейских чемпионов и с тех пор провели более 40 матчей. В последние годы они регулярно встречаются между собой, в основном на поздних стадиях турнира. И если в целом преимущество армейцев в очных матчах не вызывает сомнений, 28 побед против 11, то из последних семи встреч за предыдущие сезоны за ними остались четыре. В прошлом розыгрыше Евролиги команды обменялись домашними победами в регулярном чемпионате, а затем ЦСКА оказался сильнее в матче за третье место.

РОДРИГЕС ЕДЕТ ДОМОЙ

Но у новой встречи старых соперников была своя, особая интрига. Минувшим летом состав московского клуба пополнил разыгрывающий Серхио Родригес, в недалеком прошлом — кумир болельщиков «Реала». С мадридцами он выиграл Евролигу в 2015-м, а годом ранее стал лучшим игроком турнира. Но в межсезонье, покинув НБА, не вернулся домой, а подписал контракт с ЦСКА.

И теперь в центре внимания была его предстоящая дуэль с новым лидером «Королевского клуба», словенским вундеркиндом Лукой Дончичем. Тот за последние полгода собрал целую россыпь призов — был признан лучшим молодым игроком Евролиги, где он дебютировал в 17 лет, стал чемпионом Европы и вошел в символическую сборную турнира. И подтвердил свой новый статус в первом же туре нового сезона, став лучшим игроком матча против «Эфеса». А попутно обновил пару личных рекордов. Поэтому многие жаждали посмотреть, как он будет выглядеть на фоне Родригеса, много лет определявшего стиль игры мадридцев.

Хотя у ЦСКА был еще один «свой человек» в Мадриде — американский центровой Отелло Хантер летом сменил «Реал» на Москву, укрепив переднюю линию клуба. Но глаза всех без исключения болельщиков, собравшихся на арене в этот вечер, были устремлены на Родригеса, вышедшего в стартовом составе. Его публика приветствовала едва ли не громче собственных игроков. Словом, этот по-настоящему классический матч обрел подоплеку, которая должна была сделать его еще жарче.

ЗАДАЧА ДЛЯ ИТУДИСА

Интересно, что накануне Мадрид встретил армейцев не слишком гостеприимно. Приземлившись в местном аэропорту, команда больше получаса не могла покинуть самолет, к которому не могли подать трап. Вряд ли виной был чей-то злой умысел, скорее, обычное разгильдяйство, которым порой отличаются испанцы. Но сам факт уже должен был придать ЦСКА дополнительной мотивации и подготовить к трудностям на площадке.

Кстати, появление Родригеса было единственной перестановкой в стартовой пятерке армейцев по сравнению с матчем недельной давности против «Милана». Тогда, как и в последнем матче Единой лиги с «Цмоки-Минск», красно-синие неважно начинали игру, давая соперникам гандикап. На этот раз явного провала в дебюте не случилось, хотя в счете после первой четверти впереди были хозяева. Но стартовая десятиминутка вообще получилась довольно сумбурной с обеих сторон. Особенно это заметно было, когда счет на три с лишним минуты замер на отметке 13:12 в пользу «Реала». Перед этим первые очки в Мадриде в качестве гостя набрал Родригес, забивший «треху». Впрочем, в атаке эти минуты обе команды не впечатляли.

Во второй четверти «Реал» перестроил игру в атаке и начал атаковать с периметра — почти пять минут хозяева не забивали ничего, кроме «трешек», причем на ударной позиции все время оказывался новый игрок. Это охлаждало пыл армейцев, пытавшихся подобраться поближе к сопернику. Также в начале 10-минутки мадридцы потеряли из-за травмы Огнена Кузмича — сербский центровой неудачно приземлился на площадку и покинул ее лишь с помощью врачей.

Но отряд не заметил потери бойца, тем более что у ЦСКА ближе к перерыву совершенно разладились атакующие действия. Не проходили комбинации, игроки раз за разом утыкались в оппонентов, стало много потерь. Придушив соперника в обороне, мадридцы после возвращения на площадку Дончича начали отрываться в счете, причем солировали два чемпиона Европы — молодому дарованию активно помогал его партнер по сборной Энтони Рэндольф. После его данка отрыв «Реала» достиг 14 очков. По обыкновению очень эмоциональный Димитрис Итудис тасовал состав, пробуя разные сочетания, отчитал после замены выпадавшего из игры Хантера, но выход найти не получалось. Армейцы в эти минуты чем-то напоминали футбольных одноклубников в матче с «Базелем», а их тренер у боковой линии — тигра в клетке.

ПОГОНЯ БЕЗ ХЭППИ-ЭНДА

Но это, конечно, был еще не конец. Итудис сумел использовать ресурс перерыва и переформатировать ЦСКА почти до неузнаваемости. Тренер усадил на скамейку и Родригеса, и Де Коло, сделав ставку на мобильных и атлетичных Клайберна и Хиггинса, которым помогали Курбанов и Вестерманн. Это прибавило плотности в обороне на порядок — «Реал» за всю третью четверть набрал всего 11 очков, и помогло раскрепоститься в атаке, где два американца раз за разом ставили в тупик соперника. ЦСКА начал неумолимо съедать отрыв хозяев, которые к тому же потеряли получившего повреждение Рэндольфа. К концу четверти армейцы подобрались на расстояние трех очков, и «Реал» заметно занервничал, начал пререкаться с арбитрами.

Поэтому последний перерыв пришелся для гостей очень некстати — соперник сумел отдышаться и понять, что происходит. К тому же держать одно сочетание игроков москвичам до бесконечности было нельзя, а у «Реала» снова полетели дальние броски. В роли джокеров выступили Кампассо и Мачюлис, и все вернулось в прежнюю колею. «Королевский клуб» восстановил двузначное преимущество и довел матч до победы. Возвращаясь к предматчевой интриге — Дончич сумел превзойти Родригеса, не блеснувшего в этом матче. А штаб ЦСКА получил богатую пищу для размышлений, ведь команда по-настоящему здорово провела только одну четверть.

Антон БАБОШИН
из Мадрида.

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