Павел Антипов: В УНИКСе я прошел школу выживания
Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» — о предстоящем матче с казанским клубом, Евробаскете и желании выступать за сборную России.
Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» — о предстоящем матче с казанским клубом, Евробаскете и желании выступать за сборную России.
В минувший четверг «Локомотив-Кубань» победил немецкую «Альбу» в Еврокубке (75:59), а уже в субботу краснодарцам предстоит сыграть в центральном матче Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Пока обе команды идут в сезоне без поражений и показывают очень привлекательный баскетбол.
Незадолго до встречи принципиальных соперников корреспондент «Известий» Тимур Ганеев побеседовал с 26-летним форвардом «Локомотива» Павлом Антиповым, в прошлом сезоне защищавшим цвета УНИКСа.
— Вы уже освоились в новой команде?
— Можно сказать, адаптация идет по плану. В последние годы я часто менял команды, поэтому для меня это уже нормальный сценарий. Работаю над всеми требованиями главного тренера. А они у Саши Обрадовича жесткие. Понимаю, что «Локомотив-Кубань» — клуб с большими амбициями и мне надо им соответствовать. Пока мы одерживаем победы, не даем соперникам уйти в отрыв. Надо продолжать в том же духе.
— В прошлом сезоне вы выступали в Евролиге, а в нынешнем году — в Еврокубке. Насколько отличается уровень команд в этих турнирах?
— Новый формат Евролиги — это 16 лучших команд Европы. Поэтому стоит признать, что уровень двух этих турниров пока действительно разный. Но думаю, когда начнется второй этап Еврокубка, уровень соперников будет уже гораздо ближе к Евролиге.
На мой взгляд, если у команды есть система и хорошие игроки, необязательно иметь звезд первой величины, чтобы на равных бороться с участниками Евролиги. Сейчас в европейском баскетболе очень напряженный график, поэтому важно иметь глубину скамейки. А у нас она есть.
— В субботу вам предстоит встретиться со своей бывшей командой.
— Я заметил — чем сильнее ты настраиваешься на соперника, тем хуже получается играть. Надо подходить к каждой игре одинаково, не выделять
— Сезон в УНИКСе много дал вам в баскетбольном плане?
— Главное, что у меня была игровая практика. Не могу сказать, что я перенял великие баскетбольные качества или здорово прибавил в
— С какими чувствами следили за выступлением сборной России на Евробаскете?
— Я очень рад, что в российском баскетболе произошли такие позитивные движения. Перед турниром практически все говорили, что сборная провалится на Евробаскете и даже не выйдет из группы. Если честно, даже смешно было такое читать. Ребята добрались до полуфинала, возможно, показали не самый привлекательный, а местами даже грязный баскетбол. Но выступили очень достойно. Все 12 игроков, попавших в заявку, — большие молодцы, я рад за них.
— А вы рассчитываете на вызов в сборную?
— Конечно. Всё зависит от того, как я буду играть в этом сезоне, смогу ли прибавить. Надеюсь, что у меня всё впереди.
— У вас был разговор с главным тренером команды Сергеем Базаревичем?
— Да, мы общались летом, но тогда я не смог приехать в команду. Мы обсудили с ним этот вопрос и пришли к пониманию. Думаю, я еще получу шанс проявить себя в сборной России. Если мне поступит вызов, то я с удовольствием его приму. Не собираюсь отлынивать, для меня большая честь выступать за национальную команду.