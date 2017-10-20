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00:35 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Реалу» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 19 октября. /ТАСС/. Российский ЦСКА проиграл испанскому «Реалу» со счетом 69:82 в гостевом матче второго тура баскетбольной Евролиги.

Источник: AFP 2017

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Энтони Рэндольф, в его активе 16 очков. У армейцев 15 очков на счету Уилла Клайберна.

В следующем туре ЦСКА 25 октября примет греческий «Панатинаикос», «Реал» днем ранее дома сыграет с итальянским «Миланом».

В прошлом сезоне Евролиги, который впервые прошел по новой формуле, когда в регулярном чемпионате 16 команд сыграли в два круга, ЦСКА на предварительной стадии уступил лишь «Реалу» — самому титулованному клубу Европы. Однако в «Финале четырех» в Стамбуле «Реал» и ЦСКА сыграли в матче за третье место, в котором армейцы победили со счетом 94:70.

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