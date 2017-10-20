ЦСКА проиграл «Реалу» в матче баскетбольной Евролиги

В прошлом сезоне Евролиги, который впервые прошел по новой формуле, когда в регулярном чемпионате 16 команд сыграли в два круга, ЦСКА на предварительной стадии уступил лишь «Реалу» — самому титулованному клубу Европы. Однако в «Финале четырех» в Стамбуле «Реал» и ЦСКА сыграли в матче за третье место, в котором армейцы победили со счетом 94:70.