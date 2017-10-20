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«Фенербахче» в овертайме сумел победить «Милан»
Стамбульский «Фенербахче» добыл сложную победу в выездном матче второго тура Евролиги с «Миланом».
Стамбульский «Фенербахче» добыл сложную победу в выездном матче второго тура Евролиги с «Миланом».
Первая половина встречи прошла в равной борьбе и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом итальянцев — 38:37.
Казалось, что в третьей четверти итог матча был предрешён, гости победили в ней с разницей в 11 очков. Однако в заключительном игровом отрезке «Милан» сумел вернуться в игру и перевёл встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке команда из Турции сумела собраться и вырвала победу со счётом 92:86.
Самым результативным в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 17 очков и совершивший 9 ассистов.