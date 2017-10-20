«Фенербахче» в овертайме сумел победить «Милан»

Казалось, что в третьей четверти итог матча был предрешён, гости победили в ней с разницей в 11 очков. Однако в заключительном игровом отрезке «Милан» сумел вернуться в игру и перевёл встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке команда из Турции сумела собраться и вырвала победу со счётом 92:86.