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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» в овертайме сумел победить «Милан»

Стамбульский «Фенербахче» добыл сложную победу в выездном матче второго тура Евролиги с «Миланом».

Источник: AFP 2017

Первая половина встречи прошла в равной борьбе и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом итальянцев — 38:37.

Казалось, что в третьей четверти итог матча был предрешён, гости победили в ней с разницей в 11 очков. Однако в заключительном игровом отрезке «Милан» сумел вернуться в игру и перевёл встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке команда из Турции сумела собраться и вырвала победу со счётом 92:86.

Самым результативным в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 17 очков и совершивший 9 ассистов. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов в активе Николо Мелли. У «Милана» по 16 очков набрали Амат М’Байет и Дайрис Бертанс.

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