24 очка Коула помогли «Маккаби» победить «Басконию»

Первая половина встречи прошла под диктовку команды из Израиля, в результате чего хозяева ушли на большой перерыв, ведя в счёте — 39:30. Во второй половине испанцы стали сокращать отставание, и перед заключительной четвертью цифры на табло показывали «56:53» в пользу «Маккаби».