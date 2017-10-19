Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
24 очка Коула помогли «Маккаби» победить «Басконию»
«Маккаби» одержал домашнюю победу над «Басконией» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Маккаби» одержал домашнюю победу над «Басконией» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
Первая половина встречи прошла под диктовку команды из Израиля, в результате чего хозяева ушли на большой перерыв, ведя в счёте — 39:30. Во второй половине испанцы стали сокращать отставание, и перед заключительной четвертью цифры на табло показывали «56:53» в пользу «Маккаби».
В четвёртом игровом отрезке на паркете шла равная борьба, успешнее в которой оказались хозяева, оформившие победу со счётом 74:68.
Самым результативным в составе победителей стал Норрис Коул, набравший 24 очка, у «Басконии» 22 очка в активе Родриго Бобуа.