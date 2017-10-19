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19 октября, источник: Чемпионат.com

24 очка Коула помогли «Маккаби» победить «Басконию»

«Маккаби» одержал домашнюю победу над «Басконией» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

Первая половина встречи прошла под диктовку команды из Израиля, в результате чего хозяева ушли на большой перерыв, ведя в счёте — 39:30. Во второй половине испанцы стали сокращать отставание, и перед заключительной четвертью цифры на табло показывали «56:53» в пользу «Маккаби».

В четвёртом игровом отрезке на паркете шла равная борьба, успешнее в которой оказались хозяева, оформившие победу со счётом 74:68.

Самым результативным в составе победителей стал Норрис Коул, набравший 24 очка, у «Басконии» 22 очка в активе Родриго Бобуа.

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