Девять европейских баскетбольных федераций осудили Евролигу за отказ изменить календарь

В четверг в швейцарском городке Ми, в котором расположена штаб-квартира Международной федерации баскетбола (FIBA), прошла встреча с участием федераций баскетбола Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Литвы, России, Сербии, Турции и Франции (французские клубы не участвуют в Евролиге — прим. ТАСС). Ранее Евролига отвергла предложение FIBA об изменении календаря в интересах сборных. Ближайшие отборочные матчи Кубка мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда — на 22 и 23 февраля.

«По итогам заседания было сделано совместное заявление, в нем было отмечено, что баскетбольная семья должна оставаться единой и вместе работать для достижения общей цели — развития баскетбола, — говорится в сообщении. — Что клубные турниры и соревнования сборных команд вполне могут проводиться одновременно в течение года, как это и было до 2003 года. Собравшиеся осудили отказ Евролиги сдвинуть даты туров, назвав это решение “коммерческой атакой на национальные команды”. Было отмечено, что это снижает шансы девяти сборных на участие в Кубке мира — 2019 и, соответственно, в Олимпийских играх — 2020, при этом национальные команды все равно остаются локомотивами баскетбола во всем мире».