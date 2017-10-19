«Собрали болельщиков со всего Подмосковья»

Источник: Советский спорт

И что нужно сделать, чтобы собирать их дальше.

— Аншлаг на первом матче удивил?

— Стал сюрпризом. Приятным! Но, как говорится: лучший сюрприз — тот, который сам подготовил. Когда в августе команда начала свой предсезонный сбор, моей главной работой на 2,5 месяца стала подготовка к дебюту на новой арене. И я рад, что она принесла результат. Думаю, все прошло на ура. Теперь надо сохранить эту тенденцию.

— Как именно работали?

— Первое — надо было объяснить болельщикам, с чего вдруг «Химки» играют в Мытищах? Но мы донесли важную мысль — наш клуб представляет не конкретный город, а все Подмосковье. Просто так вышло, что мы базируемся в Химках. Поскольку сама арена — хоккейная, родился лозунг: «Между нами тает лед». Под ним мы провели всю нашу рекламную плакату, он же красовался на всех плакатах и афишах. Поработали над билетной программой — все владельцы прошлогодних сезонных абонементов могли купить новые по старым ценам. Да и текущие цены — от 100 до 1000 рублей за место на трибунах — вполне демократичные. Мы устраивали много различных промо-акций — в торговых центрах, в обычных и в спортивных школах… В общем, было много факторов, которые собирались воедино. И все вместе они дали результат.

— Офис Евролиги результат оценил?

— Руководство турнира видело телекартинку с матча. Читало отчеты делегата. Да, были мелкие замечания — без них никуда, когда проводишь игры такого уровня в первый раз на новой арене. Но все эти нюансы мы быстро устраним. Глобальных же претензий не возникло — наоборот, все остались довольны.

— Удастся сохранить такую посещаемость на следующих матчах?

— Мы к этому стремимся. Не буду раскрывать всех карт, но готовим для болельщиков много сюрпризов. Чтобы на каждой игре было что-то новое — в предматчевом шоу, в активностях во время большого перерыва или по ходу самой встречи. Болельщики должны оценить!

— Три домашних матча подряд на старте турнира — хорошо или плохо?

— Конечно, хорошо! Но этот календарь — не спроста. Это результат работы менеджеров клуба. Конечно, не без каких-то случайностей и мелких совпадений, но нам удалось получить такой график. Мы, все-таки, вернулись в Евролигу после годичного отсутствия. Формат турнира изменился. Состав участников — тоже. Нам надо заново понять, что такое — участвовать в Евролиге в ее нынешнем виде. А сделать это куда проще, выступая в первых турах на домашней площадке и при родных болельщиках.

— Болельщики, кстати, откуда? Их Химок? Мытищ?

— Отовсюду. Приезжали из Москвы — из ближайших районов. Были заявки на билеты из Пушкино, Королева, Загорска. Говорю же — мы представляем целый регион, а не один отдельный город. Разумеется, все самые преданные болельщики из Химок тоже приехали. Но большинство, конечно, было из Мытищ. Все-таки, арена — в самом центре города. До нее удобно добираться — многие могут дойти пешком. Рядом со стадионом большая парковка. В общем, есть все условия.

— Монтаж и демонтаж оборудования влетает клубу в копеечку?

— Конечно, это требует дополнительных средств. Хотя сама практика проведения баскетбольных матчей на ледовых аренах — она повсеместна. Так играют многие клубы, в том числе — в России. Мы же очень благодарны и губернатору Московской области, и Минспорту региона, и нашим спонсорам — «Химки Групп» и «Мособлгаз». И, конечно, главам городских администраций Химок и Мытищ за их поддержку и помощь. Поверьте — в таких условиях работать гораздо удобнее. Нам, например, на «Арене Мытищи» выделили помещение под все оборудование, чтобы не возить его туда-сюда между матчами.