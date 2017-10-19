«Собрали болельщиков со всего Подмосковья»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Путин предложил россиянам платить за медицину
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
Нефтехимик0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астана0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
20.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
20.10
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
20.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
20.10
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
20.10
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.10
Аризона Койотс
Даллас Старз
Все события
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
10«Краснодар» уступил ЦСКА
19:19 (мск), источник: Советский спорт

«Собрали болельщиков со всего Подмосковья»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов — о том, как удалось добиться аншлага на «Арене Мытищи».

Источник: Советский спорт

И что нужно сделать, чтобы собирать их дальше.

— Аншлаг на первом матче удивил?
— Стал сюрпризом. Приятным! Но, как говорится: лучший сюрприз — тот, который сам подготовил. Когда в августе команда начала свой предсезонный сбор, моей главной работой на 2,5 месяца стала подготовка к дебюту на новой арене. И я рад, что она принесла результат. Думаю, все прошло на ура. Теперь надо сохранить эту тенденцию.

— Как именно работали?
— Первое — надо было объяснить болельщикам, с чего вдруг «Химки» играют в Мытищах? Но мы донесли важную мысль — наш клуб представляет не конкретный город, а все Подмосковье. Просто так вышло, что мы базируемся в Химках. Поскольку сама арена — хоккейная, родился лозунг: «Между нами тает лед». Под ним мы провели всю нашу рекламную плакату, он же красовался на всех плакатах и афишах. Поработали над билетной программой — все владельцы прошлогодних сезонных абонементов могли купить новые по старым ценам. Да и текущие цены — от 100 до 1000 рублей за место на трибунах — вполне демократичные. Мы устраивали много различных промо-акций — в торговых центрах, в обычных и в спортивных школах… В общем, было много факторов, которые собирались воедино. И все вместе они дали результат.

— Офис Евролиги результат оценил?
— Руководство турнира видело телекартинку с матча. Читало отчеты делегата. Да, были мелкие замечания — без них никуда, когда проводишь игры такого уровня в первый раз на новой арене. Но все эти нюансы мы быстро устраним. Глобальных же претензий не возникло — наоборот, все остались довольны.

— Удастся сохранить такую посещаемость на следующих матчах?
— Мы к этому стремимся. Не буду раскрывать всех карт, но готовим для болельщиков много сюрпризов. Чтобы на каждой игре было что-то новое — в предматчевом шоу, в активностях во время большого перерыва или по ходу самой встречи. Болельщики должны оценить!

— Три домашних матча подряд на старте турнира — хорошо или плохо?
— Конечно, хорошо! Но этот календарь — не спроста. Это результат работы менеджеров клуба. Конечно, не без каких-то случайностей и мелких совпадений, но нам удалось получить такой график. Мы, все-таки, вернулись в Евролигу после годичного отсутствия. Формат турнира изменился. Состав участников — тоже. Нам надо заново понять, что такое — участвовать в Евролиге в ее нынешнем виде. А сделать это куда проще, выступая в первых турах на домашней площадке и при родных болельщиках.

— Болельщики, кстати, откуда? Их Химок? Мытищ?
— Отовсюду. Приезжали из Москвы — из ближайших районов. Были заявки на билеты из Пушкино, Королева, Загорска. Говорю же — мы представляем целый регион, а не один отдельный город. Разумеется, все самые преданные болельщики из Химок тоже приехали. Но большинство, конечно, было из Мытищ. Все-таки, арена — в самом центре города. До нее удобно добираться — многие могут дойти пешком. Рядом со стадионом большая парковка. В общем, есть все условия.

— Монтаж и демонтаж оборудования влетает клубу в копеечку?
— Конечно, это требует дополнительных средств. Хотя сама практика проведения баскетбольных матчей на ледовых аренах — она повсеместна. Так играют многие клубы, в том числе — в России. Мы же очень благодарны и губернатору Московской области, и Минспорту региона, и нашим спонсорам — «Химки Групп» и «Мособлгаз». И, конечно, главам городских администраций Химок и Мытищ за их поддержку и помощь. Поверьте — в таких условиях работать гораздо удобнее. Нам, например, на «Арене Мытищи» выделили помещение под все оборудование, чтобы не возить его туда-сюда между матчами.

— Признайтесь — есть задача обойти ЦСКА не только в регулярном чемпионате, но и по средней посещаемости на турнир?
— Было бы приятно, но это не самоцель. Главное, чего хочется добиться — чтобы болельщикам было интересно. Меня приятно удивило, что местные зрители пришли не просто посмотреть на что-то новое для себя. Они действительно понимали баскетбол! Реагировали на каждое действие на площадке, гнали команду вперед. Видно — им было по-настоящему в кайф следить за происходящим! И если мы будем радовать зрителей игрой, результатом, шоу, то высокая посещаемость нам обеспечена.

 Взгляд из Петербурга: "Победа «Спартака» со счетом 5:1 – не историческое достижение"
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Нападающий «Спартака» вошел в команду недели Лиги чемпионов
Четыре богатыря. Кто может выиграть Кубок Гагарина
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Лиги Европы
Медведев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Луческу: Судьи обнимались с тренерским штабом украинской сборной
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь