«Реал» и ЦСКА сыграют в матче баскетбольной Евролиги в Мадриде

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В прошлом сезоне Евролиги, который впервые прошел по новой формуле, когда в регулярном чемпионате 16 команд сыграли в два круга, ЦСКА на предварительной стадии уступил лишь «Реалу» — самому титулованному клубу Европы. Однако в «Финале четырех» в Стамбуле «Реал» и ЦСКА сыграли лишь за третье место — армейцы победили со счетом 94:70.

Несмотря на неудачный прошлый сезон, где «Реал» после двух национальных титулов кряду неожиданно уступил в финальной серии «Валенсии», сохранил свой пост главный тренер клуба Пабло Ласо, которому на минувшей неделе исполнилось 50 лет. Ласо возглавляет «Реал» с 2011 года, выиграв три чемпионата Испании и Евролигу в 2015 году. Этот титул стал для «Реала» девятым в истории, что является рекордом Евролиги.

Среди лидеров «Реала» — 37-летний капитан команды Фелипе Рейес, а также получивший словенское гражданство Энтони Рэндолф, который играл семь лет в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Американец, ранее выступавший за «Локомотив-Кубань», привело свою новую сборную к победе на недавнем чемпионате Европы. Выступает в стартовой пятерке «Реала» и юная звезда словенской сборной — 18-летний защитник Лука Дончич, который является воспитанником мадридского клуба. Давно травмирован Серхио Льюль, повредивший колено еще при подготовке к Евробаскету.

В чемпионате Испании сыграно четыре тура, «Реал» побеждал во всех матчах. В стартовой встрече Евролиги «Реал» в гостях обыграл турецкий «Анадолу Эфес» (88:74), причем самым результативным стал юный Дончич — 27 очков.

В национальных чемпионатах без потерь

ЦСКА в официальных матчах сезона пока также не проигрывал, в Единой лиге ВТБ победив «Енисей», «Астану» и «Цмоки-Минск», а в Евролиге — итальянский «Милан» (93:84). Новым лидером армейцев является 31-летний испанец Серхио Родригес, который семь лет выступал за «Реал» (2010−2016), трижды победив в чемпионате Испании, а в 2015 году — в Евролиге.

По словам наставника ЦСКА Димитриса Итудиса, «Реал» не меняется на протяжении нескольких лет, делая при этом качественные приобретения. На каждой позиции у соперника по два-три игрока высокого уровня.