Баскетболистки УГМК на выезде уступили испанской «Авениде» в матче Евролиги

Встреча группы В, прошедшая в среду в Испании, завершилась поражением российской команды со счетом 43:56 (17:14, 9:18, 11:11, 6:13). Самыми результативными в составе УГМК стали Эмма Меессеман и Бриттни Грайнер, набравшие 11 и 10 очков соответственно.