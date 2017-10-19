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00:54 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки УГМК на выезде уступили испанской «Авениде» в матче Евролиги

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК на выезде проиграли испанской «Авениде» в матче Евролиги.

Встреча группы В, прошедшая в среду в Испании, завершилась поражением российской команды со счетом 43:56 (17:14, 9:18, 11:11, 6:13). Самыми результативными в составе УГМК стали Эмма Меессеман и Бриттни Грайнер, набравшие 11 и 10 очков соответственно.

Следующий матч турнира УГМК проведет 25 октября на выезде против турецкой команды «Якын Догу Университет».

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