Еврокамбэк. Новый «Зенит» показал характер после провала в Испании

Знакомый Базаревича и голландец-гроза Единой лиги ВТБ

Первую встречу в новом сезоне Еврокубка сине-бело-голубые проиграли бывшей команде Кайла Курича «Гран Канарии» со счетом 87:97. Матч оставил осадок не только из-за поражения, но и травмы Ивана Лазарева, который повредил связки локтевого сустава и выбыл на месяц.

Помимо «Гран Канарии», в группу D к «Зениту» попали с итальянский «Доломити Энергия Тренто», французский АСВЕЛ, турецкий «Тофас» и немецкий «Ратиофарм». Во втором туре регулярного сезона петербуржцы встречаются с «Тренто», который в прошлом сезоне дошел до финала в Лиге А.

В сезоне 2015/16 итальянцы впервые сыграли в Еврокубке и сразу дошли до полуфинала, где лишь по разнице очков уступили «Страсбуру». Но такой серьезный рывок сказался на выступлениях дома, и восьмое место лишило «Тренто» возможности пошуметь в Европе второй год подряд.

Новый шанс итальянцы упускать точно не собираются, первый матч Еврокубка у АСВЕЛа они уже выиграли. Для повторения успеха в «Тренто» приобрели новую главную звезду команды — мексиканца Хорхе Гутьерреса, который выступал в НБА за «Шарлотт», «Милуоки» и «Бруклин». С Россией Хорхе связывают две истории — обмен из «Бруклина» в «Филадельфию» на Андрея Кириленко и игра в «Трабзонспоре» под руководством нынешнего главного тренера нашей сборной Сергея Базаревича.

Еще одно знакомое лицо — голландец Янник Франке. 21-летний защитник неплохо знаком с «Зенитом»: полтора года назад в составе финского «Байзонс» он играл в Единой Лиге ВТБ против сине-бело-голубых. В той встрече Янник набрал 15 очков, а самый яркий его матч пришелся на встречу с БК «Красный Октябрь», когда при крупном поражении своей команды на счету юного голландца был 31 балл.

«Зенит» соскучился по Тимме и камбэк от сине-бело-голубых

Первая ошибка «Зенита» случается за 50 минут до стартовой сирены. Видимо, в Петербурге так соскучились по Янису Тимме, что решили понизить классом его «Басконию»: на табло рядом с составом «Зенита» можно было увидеть состав испанцев, которые сейчас выступают в Евролиге.

Приятная новость — после травмы наконец восстановился Евгений Воронов, матч с итальянцами для него первый в составе «Зенита».

Сюрприз от Василия Карасева — в старте выходит Артем Вихров, и по первой четверти такой выбор не кажется удачным. Артем медленно принимает решения, на него постоянно кричит одноклубник Марко Симонович. Счет 14:21 выглядит совсем грустно.

Вторая четверть дарит зрителям три гениальных «трешки» от Кайла Курича. Видимо, теперь он будет новым специалистом в этой области после ухода Тиммы. На большой перерыв «Зенит» уходит всего при «-3», все уже не так плохо.